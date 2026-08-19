СОЛНЦЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Российский экономист, академик АН УССР и АН СССР (1929).

Образование.

В 1900-1904 учился в Петербургском университете на юридическом факультете. В 1909-1913 гг. направлен за границу для повышения экономического образования. В 1912 г. защитил магистерскую диссертацию, в которой рассмотрел проблему заработной платы рабочих. Так Солнцев пришел к нескольким важным выводам: во-первых, с укреплением капиталистических отношений процент доходов рабочего класса в национальном доходе падает, во-вторых, уровень жизни развитых стран растет быстрее, чем уровень зарплаты среднего рабочего.

Преподавательская деятельность.

В 1913-1930 гг. на преподавательской и научной работе в Петербургском, Томском, Новороссийском (в Одессе) университетах, в Одесском институте народного хозяйства и др. В 1917 г. защитил докторскую диссертацию «Общественные классы» в Петроградском университете, в которой с марксистских позиций рассматривает процесс образования общественных классов на примере истории Франции, Англии и Германии. Солнцев полагал, что если образование сословий обусловлено прежде всего государственно-правовыми связями, то возникновение классов объясняется развитием экономических отношений. Данная работа в дальнейшем получила как негативные (П.А.Сорокин), так и позитивные (Н.И.Бухарин) отзывы. С 1927 г. действительный член АН УССР, с 1929 г. АН СССР. С 1929 г. работал в Совете по изучению производительных сил (СОПС).

Основные труды:

1.Рабочие бюджеты в связи с теорией «обеднения»: Соц.-экон. очерк по данным берлин. бюджет. Статистики. Смоленск, 1907.

2.Заработная плата как проблема распределения. СПб., 1911.

3.Заработная плата как проблема распределения. 3-е изд.,испр. и доп. М.;Л., 1925.

4.Общественные классы: Важнейшие моменты в развитии проблемы классов и основные учения. Томск, 1917.

5.Введение в политическую экономию. Предмет и метод, П., 1922.

6.Земельная рента в крестьянском хозяйстве. Л., 1929.