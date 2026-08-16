СОЛЕБ

Сóлеб — древний город в Нубии на территории современного Судана , располагался около 3-го порога Нила. История города уходит в глубь веков; сохранились захоронения, относящиеся к нубийской культуре группы А (3800–3100 до н. э.), культуре Керма (2500–1500 до н. э.), храмовый комплекс, построенный во время правления фараона Аменхотепа III (1378–1348), и мероитское кладбище. Во времена XVIII династии С. был одним из основных форпостов египетского присутствия в Нубии, когда этот регион интегрировался в египетское царство. Через С. проходили торговые пути, по которым осуществлялись поступление золота и доступ к землям к югу от Сахары. О высоком значении, которое египтяне придавали С., указывает титул наместника — Царский сын Куша (т. е. наместник Нубии). После падения Нового царства С. сильно пострадал от наводнения. Однако, как свидетельствуют археологические данные, небольшое поселение сохранялось на его территории на протяжении всего мероитского периода и окончательно С. был заброшен в Средние века.

Лит. : Берзина С. Я. Мероэ и окружающий мир, I—VIII вв. н. э. М., 1992; Кацнельсон И. С. Напата и Мероэ — древние царства Судана (VIII в. до н. э. — IV в. н. э.). М., 1970. А. В. Воеводский.