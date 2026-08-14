СОКРАТ СХОЛАСТИК (др.-греч. Σωκράτης ὁ Σχολαστικός)

Христианский историк.

Получил образование у Гелладия и Аммония, грамматиков-язычников, бежавших из Александрии. Вероятно, был ритором и адвокатом, много путешествовал. Сократ написал «Церковную историю» в 7 книгах. Это сочинение является продолжением труда Евсевия Кесарийского и охватывает период от отречения Диоклетиана до вступления на престол императора Феодосия II (306-439 гг.). Каждая книга посвящена правлению одного императора, вместе с информацией о церковных делах приводятся сведения о политической жизни. Источники его «Истории» – Евсевий, Руфин , Филосторгий, Афанасий Великий и другие церковные писатели и историки, постановления Соборов, наконец, собственные наблюдения. Как юрист, он уделяет не очень много места теологическим спорам, его рассказ о столкновениях между различными церковными группировками отстранен и спокоен, иногда в его тексте проскальзывает симпатия к арианам и новацианам. Сократ критически относится к Иоанну Златоусту и призывает к взаимодействию и примирению с арианами. При написании своей «Истории» он подражал не столько Евсевию, сколько древним образцам, особенно Фукидиду .

Сочинения :

Socrate de Constantinople. Histoire ecclésiastique / Ed. G. C. Hansen (GCS) T. I-IV. Paris, 2004-2007;

Сократ Схоластик. Церковная история / Пер. под ред. И. В. Кривушина. М., 1996.