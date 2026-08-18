СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Биография

Сергей Леонидович Соколов родился 18 июня (по новому стилю – 1 июля) 1911 года в городе Евпатория (ныне – Крым). По национальности русский. С 1918 года вместе с семьей жил в городе Котельниче (ныне – Кировская область). Здесь Соколов окончил девять классов школы и начал трудовую деятельность, был упаковщиком посуды, секретарём комсомольской организации комбината, членом бюро Котельничского райкома ВЛКСМ.

29 мая 1932 года по комсомольской путёвке Соколов поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . В 1934 году он с отличием окончил Горьковскую танковую школу, после чего служил на командных должностях в танковых частях на Дальнем Востоке. Принимал участие в боях на озере Хасан, за отличия в которых получил первую боевую награду – медаль «За отвагу» .

Великая Отечественная война

С июня 1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны . Первоначально сражался на Западном фронте в качестве начальника штаба танкового полка. С октября 1941 года служил в автобронетанковом управлении Карельского фронта , будучи старшим помощником начальника отдела, начальником отдела, начальником штаба, а с января 1943 года возглавлял штаб Управления командующего бронетанковыми и механизированными войсками того же фронта. В марте-сентябре 1944 года Соколов командовал бронетанковыми и механизированными войсками 32-й армии. В сентябре 1944 года он был отозван с фронта и зачислен в Военную академию бронетанковых и механизированных войск имени И. В. Сталина, которую окончил в 1947 году.

Послевоенная карьера

В дальнейшем Соколов продолжал службу в Советской Армии, был командиром танкового полка, начальником штаба танковой дивизии. В 1951 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. 3 августа 1953 года Соколову было присвоено звание генерал-майора танковых войск. Командовал механизированной дивизией, был начальником штаба армии, а с марта 1958 года – командующим 18-й общевойсковой армией. 25 мая 1959 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. С января 1960 года был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Московского военного округа. 13 апреля 1964 года Соколову было присвоено звание генерал-полковника. В июле 1964 – апреле 1967 года был первым заместителем командующего, затем командующим Ленинградским военным округом.

В апреле 1967 года Соколов был переведён в центральный аппарат Министерства обороны СССР н должность первого заместителя министра обороны СССР. На этой должности он прослужил 17 лет, при двух министрах – А. А. Гречко и Д. Ф. Устинове . В 1980 году, вскоре после ввода советских войск в Афганистан , Соколов возглавил Оперативную группу Министерства обороны СССР в этой стране. Под его руководством осуществлялось планирование и управление боевыми действиями ограниченного контингента советских войск и просоветских афганских вооружённых формирований.

22 декабря 1984 года, после смерти Д. Ф. Устинова, Соколов был назначен министром обороны СССР. 30 мая 1987 года, через два дня после полёта немецкого пилота Матиаса Руста из Гамбурга в Москву, вызвавшего большой международный скандал, он был снят с занимаемой должности и отправлен в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. После её ликвидации в январе 1992 года был уволен в отставку.

В 1966-1968 годах был кандидатом в члены, в 1968-1989 годах – членом ЦК КПСС, в 1985-1987 годах – кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета СССР с 7-го по 10-й созывы.

В постсоветское время Соколов активно занимался консультативной и общественной работой. Являлся советником Главнокомандующего Объединёнными Вооружёнными Силами Содружества Независимых Государств, затем советников при Министерстве обороны Российской Федерации. В 2002-2006 годах был заместителем председателя Российского организационного комитета «Победа». С июня 2008 года и вплоть до своей смерти Соколов занимал должность ведущего аналитика (генерального инспектора) Службы (в 2011 году реорганизованной в Управление) генеральных инспектором Министерства обороны Российской Федерации. Умер 31 августа 2012 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы (участок № 11).