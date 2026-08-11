СОКОЛОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ

Биография и научная карьера

Происходил из семьи причетника, учился сначала в Борисоглебском духовном училище в Угличе (1864-1870 гг.), а потом в Ярославской духовной семинарии (1870-1874 гг.). После окончания семинарии Соколов поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Был одним из учеников историка слависта В.И. Ламанского . Курсовая работа Соколова была удостоена золотой медали и впоследствии напечатана под названием «Из древней истории болгар». В 1879 г. он закончил университет и получил предложение остаться на кафедре славянской филологии для подготовки к профессорскому званию.

После сдачи магистерского экзамена в 1881 г. получил должность экстраординарного профессора кафедры русской словесности Историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине . Весной 1886 г. отправился на полгода в заграничную поездку с целью сбора материалов для своей магистерской работы. Соколов планировал посетить Венские архивы, Дубровник, Загреб и Белград. Собранные им в поездке материалы впоследствии были использованы им в научной и учебной работе, хоть и не вошли в магистерскую диссертацию, которая в итоге была защищена в 1888 г. в Санкт-Петербургском университете на тему «Материалы и заметки по старинной славянской литературе». Данное сочинение было удостоено Уваровской премии. Соколов стал магистром славянской словесности, и с этого момента в сферу его научных интересов входит в основном история славянских литератур.

В сентябре 1889 г. назначен на должность экстраординарного профессора кафедры русского языка и литературы Московского университета. В университете Соколов читал лекции по истории южных славян и истории богомильства на историческом отделении, а также курс по истории славянских литератур. В 1891 г. Соколов опубликовал с критическим разбором текст ранее неизвестного и обнаруженного им сочинения Ю. Крижанича «О соединении церквей».

1902-1906 гг. был деканом историко-филологического факультета Московского университета.

Отец братьев близнецов Юрия (1889-1941) и Бориса (1889-1930) известных советских литературоведов и фольклористов.

Соколов был награждён орденом Св. Станислава 2-й (1896 г.) и 3-й (1887 г.) степеней, Св. Анны 2-й (1900 г.) и 3-й (1892) степеней, Св. Владимира 4-й степени (1903 г.).