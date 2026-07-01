СОФЕНА

Софéна ( греч. ; армянск. Цопк) — историческая область на Армянском на­горье в 1-й половине II — I тысячелетии до н. э. Ядро С. ( хеттск. Суппана, хурритск. Супаниун, урартск. Цупани, выделялось позднее как Малая С., Цопк в узком смысле слова) занимало левобережье нижнего течения р. Арацани (Муратсу), левого притока верхнего Евфрата. Южнее Суппаны и р. Арацани во II тысячелетии до н. э. лежали область Исува (царство Исува, вероятно, временами включало и Суппану) на юго-западе и окраина царства Алзи (район истоков Тигра) на юго-востоке. Весь этот регион был заселен хурритами , с начала XII в. до н. э. в нем расселяются с запада «восточные мушки » — протоармяне, занявшие основную часть Алзи. Царство Исува погибло в XI–X вв. до н. э. Цупани в IX–VII вв. до н. э. входило во владения Урарту , на исходе VII в. до н. э. вместе с рядом урартских владений аннексировано древнейшим Армянским царством (конец VII — VI в. до н. э.) с исходным центром в Мелиде, находившимся в VI в. до н. э. в зависимости от Мидии и Ахеменидов . При разделе последними Армянского царства на сатрапии (последняя треть VI в. до н. э.) С. и другие области левобережья Верхнего Евфрата остались в составе XIII (западно-армянской) сатрапии, в середине I тысячелетия до н. э. окончательно арменизированы этнически. В результате крушения державы Ахеменидов под ударами Александра Македонского и дальнейшего распада его собственной державы, левобережье Верхнего Евфрата в составе былых территорий Цупани, большей части Исувы и района истоков Тигра в конце IV в. до н. э. выделилось в особое армянское царство С. (Цопк) с исконным центром в Малой С. (бывшее Цупани). В середине — 2-й половине III в. до н. э. в С. правили цари Аршам и Ксеркс, столицей был Аршамашат. В 201 до н. э. С. аннексирована Антиохом III Селевкидом. В 190 до н. э. Зариадр, селевкидский стратег, отложился от Антиоха III и вновь превратил С. в независимое царство (столицей стал Каркатиокерт, ныне Эгиль), где затем правила его династия. В 94 до н. э. Тигран II сместил последнего царя С. Артана (Ерванда) и присоединил С. к своему царству Великая Армения. C. — древнейший центр чеканки монеты в Армении (с III в. до н. э.).

Лит. : The Armenian People from Ancient to Modern Times. Vol. 1. New York, 1997. А. А. Немировский .