СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Социально-гуманитарный факультет - один из самых крупных и старейших в Университете. Его история началась вместе с рождением нашего ВУЗа - в 1991 году. За время своего развития факультет неоднократно преобразовывался, расширялся перечень направлений подготовки, открывались новые специальности. От журналистики и политологии постепенно пришли к развитию более 7 направлений. Сегодня факультет объединяет дружную семью в составе которой более 2,000 студентов. Преподавательскую деятельность осуществляет 104 представителя ППС, более 70% из которых имеют ученые степени кандидатов и докторов наук и ученые звания доцентов и профессоров.