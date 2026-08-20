СОЦИАЛИСТЫ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

Социали́сты-революционéры (эсеры) — российское политическое неонародническое течение, представленное преимущественно Партией социалистов-революционеров (ПСР), крупнейшей партией революционного народничества в ХХ в. Взгляды эсеров сочетали традиции народничества, дополненные некоторыми марксистскими и либеральными идеями. ПСР возникла в декабре 1901 — январе 1902 из нескольких подпольных народнических организаций. Эсеры выступали за свержение самодержавия, парламентскую демократию, передачу всей земли в распоряжение крестьян, а промышленного производства — в руки государства и рабочих организаций. Была создана Боевая организация ПСР во главе с Г. А. Гершуни , затем Е. Ф. Азефом , которая осуществляла акты политического терроризма (убийства министров внутренних дел Д. С. Сипягина и В. К. Плеве , великого князя Сергея Александровича и др.). Эсеры приняли активное участие в Революции 1905 – 1907 в России , создавая крестьянские союзы (см. Всероссийский крестьянский союз ), участвуя в работе профсоюзов, Советов , организации вооруженных выступлений, таких как декабрьские восстания 1905 – 1906 . ПСР стала массовой партией с десятками тысяч членов. На I съезде ПСР 29 декабря 1905 [11 января 1906] — 4[17] января 1906 в Иматре была принята программа и временный устав. Высшим органом партии являлся съезд, избиравший Совет и более узкий ЦК партии. С курсом ПСР не согласились более умеренные народники, создавшие партию народных социалистов , и более радикальные, создавшие Союз эсеров-максималистов . Эсеры бойкотировали выборы в I и участвовали в выборах во II Государственную думу в Российской империи , получив 37 мест. Дальнейшие выборы в Думу бойкотировали. Тяжелый удар по авторитету руководства ПСР был нанесен разоблачением как агента властей Азефа в 1909. Влияние партии восстановилось после Февральской революции 1917. В первые месяцы Российской революции 1917 в ПСР произошел массовый приток членов («мартовские эсеры»), включая министра юстиции А. Ф. Керенского . Возникла также Украинская партия социалистов-революционеров . Численность партии достигла около миллиона членов. Весной-летом 1917 эсеры лидировали в крестьянских Советах, а вместе с меньшевиками — в рабочих и солдатских. 5[18] мая 1917 в состав Временного правительства 1917 вошел теоретик ПСР В. М. Чернов , 24 июля [6 августа] — Н. Д. Авксентьев . 7[20] июля правительство возглавил Керенский. В последний состав Временного правительства, уже не пользовавшегося поддержкой ЦК ПСР и сформированного Керенским 25 сентября [8 октября], вошел эсер С. Л. Маслов . Несмотря на сопротивление либерального крыла правительства, министру земледелия Чернову удалось принять временный земельный закон, фактически замораживавший земельные сделки до Учредительного собрания, которое по замыслу ПСР должно было провести социализацию земли. ПСР издавала газету «Дело народа» и множество других изданий, в том числе и фракционного характера. «Воля народа» отражала взгляды умеренного крыла партии, выступавшего за союз с либералами, а «Знамя труда» — радикального крыла, тяготевшего к союзу с большевиками и в октябре-ноябре выделившегося в партию левых эсеров . Эсеры выступили против Октябрьского переворота 1917 , ушли со Второго всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов , приняли участие в переговорах о создании однородного социалистического правительства под эгидой Викжеля , противостояли левым эсерами и большевикам на Втором всероссийском съезде крестьянских депутатов , который в результате раскололся. ПСР успешно выступила на выборах в Учредительное собрание 1918 , получив 39,5 % голосов, 374 места из 767. На заседании Учредительного собрания 5–6[18–19] января 1918 его председателем был избран В. М. Чернов, были приняты основные решения, подготовленные ПСР, включая принципы социализации земли. ПСР не смогла защитить Учредительное собрание от разгона и в дальнейшем боролась за возобновление его работы в прежнем составе. Эсеры участвовали в вооруженном сопротивлении установлению советской власти. В ходе выступления Чехословацкого корпуса эсеры оказали ему вооруженную поддержку, 8 июня создали Комитет членов учредительного собрания (Комуч) во главе с В. К. Вольским , претендовавший на власть в России. 14 июня члены ПСР были исключены из Советов всех уровней. В сентябре на Уфимском государственном совещании 1918 представители Комуча согласились на создание коалиционного Временного всероссийского правительства 1918 (директории) во главе с Н. Д. Авксентьевым. ЦК ПСР издал циркулярное письмо с протестом против решений совещания. После установления диктатуры А. В. Колчака эсеры вели борьбу с белым движением , в том числе вооруженную. 26 февраля 1919 деятельность эсеров была легализована на территории РСФСР, в апреле ПСР официально отказалась от вооруженной борьбы с советской властью на данном этапе. В июне 1919 группа эсеров (Вольский, Н. И. Ракитников и др.) предложили переговоры большевикам, но ЦК ПСР выступил против этой инициативы, и сторонники сближения с большевиками выделились в группу «Народ». По инициативе эсеров был создан иркутский Политический центр , содействовавший ликвидации режима Колчака и его пленению. Эсеры входили в правительство Дальневосточной республики , создали Союзы трудового крестьянства, в том числе в Тамбовской губернии, на которые опиралось Антоновское восстание 1920 – 1921 (ЦК ПСР официально не поддерживал восстания против большевиков). В 1919–1920 эсеры действовали полулегально на советской территории, выступали против режима «военного коммунизма» , красного террора , за созыв старого состава Учредительного собрания. В 1920 большинство оставшихся в России членов ЦК ПСР было арестовано, руководство партией перешло к созданному в июне 1920 Центральному организационному бюро. Лидеры ПСР были осуждены на процессе эсеров 1922 . В марте 1923 под контролем РКП(б) в Москве прошел Всероссийский съезд бывших рядовых членов ПСР, который заявил о роспуске партии. В 1925 был арестован последний состав Центрального бюро. Бывшие участники ПСР, оставшиеся в СССР, были репрессированы в 1930-е. В 1920 Чернов организовал издание заграничного эсеровского журнала «Революционная Россия». Также в эмиграции эсеры издавали журналы «Воля России», «Современные записки», «За свободу» и др. В 1923 и 1928 проходили съезды заграничных организаций ПСР. В 1926 заграничная делегация партии раскололась. В 1952 старые эсеры и меньшевики заявили о преодолении принципиальных разногласий между двумя течениями российского ­социализма.

Ист .: Чернов В. М. К обоснованию партийной программы. Петроград, 1918; Его же. Конструктивный социализм. М., 1997; Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. М., 1996–2000; Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь — август 1922 г.). М., 2002.

Лит. : Леонов М. И. Партия социалистов-революционеров в 1905–1907 гг. М., 1997; Морозов К. Н. Партия социалистов-революционеров в 1907–1914 гг. М., 1998; Прайсман Л. Г. Террористы и революционеры, охранники и провокаторы. М., 2001; Морозов К. Н. Судебный процесс социалистов-революционеров и тюремное противостояние (1922–1926): этика и тактика противоборства. М., 2005; Суслов А. Ю. Социалисты-революционеры в Советской России: источники и историография. Казань, 2007; Шубин А. В. Великая российская революция. От Февраля к Октябрю 1917 г. М., 2014; Шубин А. В. Старт страны Советов. Революция. Октябрь 1917 — март 1918. М., 2017. А. В. Шубин.