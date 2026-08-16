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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РАБОЧИХ
Социалисти́ческая пáртия рабóчих (англ. Socialist Workers Party) — политическая партия США. С. р. п. образована в январе 1938 из различных троцкистских групп (см. Л. Д. Троцкий), отколовшихся от Коммунистической партии США (1928). В годы Второй мировой войны 1939–1945 выдвигала лозунг перерастания войны в пролетарскую революцию, поддерживала протесты против расовой дискриминации. Поддержала кубинскую революцию и Ф. Кастро. В 1980-е отошла от троцкизма. С 1948 выдвигала кандидатов на президентских выборах; наилучший результат — 90 310 голосов избирателей за Питера Камехо (1976), на выборах 2020 — 6791 голос. Печатный орган — журнал «Militant» (c 1928). Издательство «Pathfinder Press». А. А. Исэров.
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