СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ КОРОЛЕВСТВА ПОЛЬСКОГО И ЛИТВЫ

Социáл-демокрáтия Королéвства Пóльского и Литвы́ (СДКПиЛ; пол. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy) — марксистская революционная рабочая партия. Возникла в июле 1893 в Варшаве под названием Польская социал-демократия (с 1894 Социал-демократия Королевства Польского). Боролась за социальное освобождение рабочего класса, но недооценивала значение национального вопроса и крестьянства как союзника пролетариата. Из-за репрессий властей прекратила в 1896 свою деятельность, возродилась в 1899–1900. В 1900 объединилась с литовскими социал-демократами в СДКПиЛ. Активно участвовала в Революции 1905 – 1907 в Царстве Польском . С 1906 — автономная часть Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), близка большевикам. После поражения революции влияние СДКПиЛ в рабочей среде сократилось, в 1911–1916 пережила раскол по вопросам тактики. Осудила Первую мировую вой­ну как империалистическую, боролась за экономические и политические интересы рабочих. 16 декабря 1918 объединилась с Польской социалистической партией (ППС-левицей) в Коммунистическую рабочую партию Польши. Видные деятели партии: Ф. Дзержинский , Р. Люксембург , Ю. Мархлевский, Л. Тышка и др. Г. Ф. Матвеев.