СОБУЛЬ, АЛЬБЕР МАРИУС

Собýль ( фр . Soboul) , Альбер Мариус (27.04.1914, Амми-­Мусса, Алжир — 11.09.1982, Ним) — французский историк, один из признанных лидеров классической историографии Французской революции XVIII в. Из семьи столяра, обосновавшейся в Алжире. «Воспитанник нации» и «стипендиат республики» (его отец погиб на Первой мировой вой­не), С. окончил лицей Людовика Великого в Париже и получил историческое образование в Сорбонне (1936). Агреже по истории (1938). Участвовал в движении Народного фронта , член Французской коммунистической партии (с 1939). Мобилизован в армию (1939–1940), участник Сопротивления. Во время Второй мировой вой­ны (до 1942) и после нее преподавал в ряде лицеев, в том числе в лицее Генриха IV в Париже (1948–1950). В 1950–1953 работал в Национальном центре научных исследований. Под руководством Ж. Лефевра защитил диссертацию о движении парижских санкюлотов в годы революции (1958). С 1959 сопредседатель «Общества робеспьеристских исследований», генеральный секретарь журнала «Annales historiques de la Révolution française». Преподавал в университете Клермон-­Феррана (1960–1967, с 1962 профессор), затем возглавил кафедру в Сорбонне — Институт истории Французской революции (1967–1981). Почетный доктор Московского университета (1978).

В первую очередь С. привлекали сюжеты, связанные с городскими «низами» и аграрной историей. Осмысливая Французскую революцию XVIII в., он именовал ее «крестьянско-­буржуазной». Анализируя вопрос о ее роли при переходе от феодализма к капитализму, эволюционировал от восприятия революции как классической модели к представлениям о ее уникальности. Главный вклад С. в историографию революции — его фундаментальное исследование о парижских санкюлотах, которых он видел одной из главных движущих сил революции. Полагая, что их движение обладало высокой степенью автономности, С. рассматривал санкюлотов как сторонников прямой демократии и противопоставлял якобинцам с их буржуазными идеалами. Якобинскую диктатуру С. рассматривал как диктатуру революционного правительства, а не народа.

Соч .: Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire en l’an II: 1793–1794. Paris, 1958 (рус. пер.: Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры. М., 1966); Les Soldats de l’an II. Paris, 1959; Из истории Великой буржуазной революции 1789–1794 гг. и революции 1848 г. во Франции. М., 1960; Histoire de la Révolution française. 2 vols. Paris, 1962; La Ire République (1792–1804). Paris, 1968 (рус. пер.: Первая республика. М., 1974); La Civilisation et la Révolution française. 3 vols. Paris, 1970–1983.

Лит .: Годшо Ж. Собуль, каким я его знал; Мазорик К. Альбер Собуль, историк и гражданин // Французский ежегодник. М., 2002; Mazauric Cl. Un historien en son temps, Albert Soboul (1914–1982): essai de biographie morale et intellectuelle. Paris, 2003; Poghosyan V. La correspondance d’Albert Soboul avec les historiens soviétiques. Saarbrücken, 2017. Д. Ю. Бовыкин.