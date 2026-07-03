СОБОР СВЯТОГО ПЕТРА

Главный собор в католической церкви, наиболее крупное сооружение в Ватикане. Строительство продолжалось более ста лет с 1506 по 1626 г.

На месте, где ныне располагается собор, некогда находились сады цирка Нерона. Первая церковь была выстроена там в 324 г., в нее были перенесены мощи св. Петра, умершего в Риме в 66 г. Позже был выстроен второй собор, в котором в 800 г Карл Великий принял корону императора.

К XV в. старинная базилика обветшала, и при Николае V было принято решение ее перестроить. Юлий II (1503–1513 гг.) решил построить на месте старого собора новый, который бы стал самым большим храмом и превзошел бы своими размерами все языческие и христианские постройки.

В 1506 г. был выбран проект Донато Браманте, который предусматривал возведение центрического сооружения в форме греческого креста. После смерти Браманте работы возглавил Рафаэлль Санти , который вновь изменил форму собора на латинский крест. После него Бальдассере Перуцци снова вернулся к центрическому проекту.

В 1546 г. работы возглавил Микеланджело . Его проект предполагал возведение центральнокупольного сооружения. Микеланджело предложил создать многоколонный портик при входе в собор. Микеланджело предполагал возвести четыре малых купола, но после его смерти построены были только два.

В начале XVII в. Карло Мадерна удлинил одну из ветвей, вернув плану собора форму латинского креста, а также возвел современный фасад собора. В 1656–1667 гг. Бернини создал ансамбль площади пере собором.

Иллюстрации:

Собор святого Петра.

Автор статьи: Г. А. Шмидт