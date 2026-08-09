СМОЛЕНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Стратегическая наступательная операция соединений Западного и Калининского фронтов, проводившаяся 7 августа – 2 октября 1943 года с целью нанесения поражения группе армий «Центр» и освобождения Смоленской области.

Обстановка на начало операции и подготовка к ней

Лето-осень 1943 года ознаменовались наступлением РККА практически на всех центральных и южных фронтах. Ставка разрабатывала сразу несколько наступательных операций. Одной из них была Смоленская, получившая кодовое наименование «Суворов».

К моменту начала операции несколько восточных районов Смоленской области уже были освобождены, но основная часть её территории продолжала оставаться в оккупации. Здесь были сконцентрированы около 40 дивизий вермахта, которые в условиях начавшейся Курской битвы могли быть использованы противником для переброски на помощь немецким войскам, ведущим бои там. Командование Красной Армии предполагало полностью освободить Смоленщину, создав плацдарм для дальнейшего продвижения в Белорусской ССР.

Основной удар наносил Западный фронт (командующий – генерал-полковник, с 27 августа – генерал армии В. Д. Соколовский ). Одной его части предстояло нанести поражение частям вермахта, сконцентрированным в районе Спас-Деменск – Ельня, а затем повести наступление на Рославль. Правое крыло проводило наступательные действия на Ярцевско-Дорогобужском направлении. В случае успеха основные силы поворачивали на Смоленск, чтобы довершить его освобождение. Левое крыло Калининского фронта (командующий – генерал-полковник, с 27 августа – генерал армии А. И. Ерёменко ) развивало наступление на Духовщину, а затем поддерживало действия основных сил.

Все наличные части были доукомплектованы техникой и личным составом, задействованным фронтам были переданы крупные силы. 3-5 августа, в разгар подготовки к наступлению, командные пункты посетил И. В. Сталин . Координация действий была поручена маршалу артиллерии Н. Н. Воронову, представителем Ставки являлся маршал авиации А. А. Новиков .

Ход боевых действий

7 августа 1943 года в 6:30 Западный фронт после массированной артподготовки перешёлв наступление на Рославльском направлении. Бои вскоре приобрели затяжной и ожесточённый характер – враг непрерывно контратаковал, обстреливал советские части, умело использовал лесистую и болотистую местность. К концу первого дня боёв удалось продвинуться только на 4 километра. Соколовскому пришлось досрочно ввести в действие второй эшелон. 8 августа 1943 года, несмотря на попытки возобновить наступление, достичь сколько-нибудь значимых результатов не получилось. В тот же день начались боевые действия на Ярцевском направлении.

Ожесточённые бои шли на протяжении нескольких дней, но лишь к концу дня 13 августа 1943 года частям удалось выйти на рубеж Мазово-Теренино-Потапово, продвинувшись на расстояние до 25 километров. Ставка приняла решение приостановить наступление и перегруппировать части. 28 августа 1943 года было возобновлено наступление на некоторых участках. 30 августа 1943 года был освобождён город Ельня, 1 сентября 1943 года – город Дорогобуж. Развивая успех, 16 сентября 1943 года освободили Ярцево, 21 сентября 1943 года – Демидов. Стремясь восстановить положение, немецкое командование перебросило с других направлений 16 дивизий, но успеха данное мероприятие не имело. Большую помощь наступающим войскам оказывали формирования партизан и подпольщиков, действовавших здесь весь период оккупации.

25 сентября 1943 года был освобождён Рославль, в тот же день основные силы довершили освобождение Смоленска. Красное Знамя над зданием гостиницы «Смоленск» на площади Смирнова (ныне – площадь Победы) установил капитан П. К. Клепач, впоследствии ставший Героем Советского Союза и Почётным гражданином Смоленска.

К началу октября 1943 года Смоленщина была освобождена, советские части пересекли её границу с Белоруссией. Они захватили рубежи к западу от городов Велижа и Рудни, и по реке Проня, после чего обустроили там долговременную оборону.

Результаты операции

В результате проведённой операции задействованные войска прошли с боями до 250 километров в полосе шириной до 400 километров. Была полностью освобождена Смоленская область, часть Белорусской ССР и Калининской области. Вермахт понёс значительные потери – были полностью разбиты 7 дивизии, ещё 14 потерпели серьёзное поражение. Всего же на Смоленщине были скованы 55 дивизий, которые в противном случае могли бы осложнить положение наступающих на прочих стратегических направлениях.

104 части и соединения получили почётные наименования в честь освобождённых в ходе операции "Суворов" городов – «Смоленских», «Демидовских», «Рославльских», «Духовщинских», «Ельнинских», «Ярцевских» и т. д. Множество бойцов и командиров, а также войсковых частей были удостоены государственных наград.