СМИТ, ДЖОРДЖ

Смит, Джордж (26.03.1840, Лондон — 19.08.1876, Алеппо) — британский ассириолог. Родился в семье рабочих, работал в типографии. Не имея ассириологического образования, интересовался открытиями на Ближнем Востоке, сделанными, в частности, британскими экспедициями Г. Лейарда, Г. Роулинсона и Х. Рассама в 1840–1855. С. увлекся клинописью, ассирийской культурой и историей и регулярно работал в Британском музее, где хранитель Отдела восточных древностей С. Бёрч открыл ему доступ к клинописным документам. С. читал и стыковал фрагменты клинописных текстов, с 1870 — старший помощник в Отделе.

В 1866 С. прочитал на черном обе­лиске Салманасара III имя израильского царя Ииуя и издал совместно с Г. Роулинсоном III том серии «The Cuneiform Inscriptions of Western Asia» . Работал с текстами из Ниневийской библиотеки Ашшурбанипала , издал некоторое количество ассирийских царских надписей. 3 декабря 1872 на заседании Библейского Археологического общества Лондона С. рассказал об обнаружении среди табличек Ниневийской библиотеки «халдейской» (вавилонской) версии библейского потопа (текст К.3375 — XI, таблица Эпоса о Гильгамеше), что было сенсационным открытием. Сразу после этого С. получил финансирование от лондонской газеты «Daily Telegraph» на экспедицию в Ниневию для поисков недостающего фрагмента текста. В мае 1873, на пятый день раскопок в Ниневии, С. нашел фрагмент, в 1874 продолжил раскопки в Ниневии и Нимруде. По результатам этой работы в 1876 создал труд «The Chaldean Account of Genesis». В том же году в ходе 3-го сезона раскопок С. заболел дизентерией и умер в Алеппо.

Лит .: Smith G. The Chaldean Account of Genesis. London, 1976. О. В. Попова .