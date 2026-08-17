СМИРНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Ранние годы

Сергей Алексеевич родился в 1883 г. в местечке Ликино-Дулево. Его семье принадлежало текстильное производство.

Получил блестящее образование. В Москве обучался в практической академии коммерческих наук, которую окончил в 1902 г., а также был слушателем Московского университета (историко-филологический факультет).

Предприниматель

С. активно участвовал в семейном бизнесе. Как совладелец Товарищества Ликинской мануфактуры А.В. Смирнова возглавил его правление. В сфере интересов С. был производственный процесс. Коммерческая часть товарищества находилась в руках его брата Василия.

Стал членом правлений двух московских банков. Состоял в Обществе хлопчатобумажных фабрикантов, объединявшего Орехово-Зуевский и Богородско-Глуховский районы. Был близок П.П. Рябушинскому, вошел в объединение предпринимателей Москвы.

В 1914 г. вошел в ЦК Всероссийского союза городов. На следующий год стал зампредседателя военно-промышленного комитета (Москва), который возглавлял П.П. Рябушинский. Из-за болезни последнего С. встал во главе комитета.

Общественная деятельность

По политическим взглядам был либералом. Состоял в левом фланге партии прогрессистов. Входил в редкомитет «Утра России».

Революционные события февраля 1917 г. повлияли на жизнь С. Совместно с прочими он организовал Всероссийский союз торговли и промышленности, встал во главе его политотдела. Издавал «Народоправство». Редактор издания «Производительные силы России».

Возглавил редбюро просветительной комиссии в Москве, созданной при Временном комитете Государственной думы. С августа 1917 г. – член президиума 2-го Всероссийского торгово-промышленного съезда. Совместно с прочими организовал Совещание общественных деятелей в Москве.

В конце августа 1917 г. С. был вынужден закрыть Ликинскую мануфактуру, поскольку производство было продолжать практически невозможно.

Поддержал А.Ф. Керенского с его идеей организации нового союза в правительстве. Член четвертого Временного правительства. Исполнял должность государственного контролера. Член партии кадетов.

После октябрьского переворота С. подвергся аресту в Зимнем дворце. Заключен под стражу в Петропавловскую крепость. В начале 1918 г. С. освободили, но оставаться в России он уже не мог. Перебрался в Германию, где возглавил Общество помощи русским гражданам в Берлине, затем – во Францию, где впоследствии и умер.