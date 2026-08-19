«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

«Слóво о полкý и́гореве» — древнерусское сочинение («героическая песнь», «воинская повесть») о походе против половцев, осуществленном князем новгород-северским Игорем Святославичем и его союзниками весной-летом 1185. Одно из наиболее известных произведений восточнославянской книжности.

Рукописный сборник, содержавший «С. о п. И.», был при не вполне понятных обстоятельствах приобретен А. И. Мусиным-Пушкиным и погиб в московском пожаре 1812 . В распоряжении исследователей остались печатное издание 1800, а также копия текста, изготовленная для императрицы Екатерины II . Утрата единственной относительно ранней рукописи позволила А. Мазону, А. А. Зимину, Э. Кинану и другим считать «С. о п. И.» литературной мистификацией последней четверти XVIII в. Однако исследования лингвистов показали, что в «С. о п. И.» последовательно соблюдаются основные закономерности древнерусского языка, в том числе те, которые еще не были в достаточной степени изучены на момент первой публикации памятника. Это позволяет с известной долей уверенности говорить об аутентичности памятника.

Время, обстоятельства создания и автор «С. о п. И.» могут быть установлены только путем анализа текста. На каком-то этапе бытования «С. о п. И.» было известно во Пскове (о чем говорят диалектные черты в дошедшем до нас тексте, а также перекличка «С. о п. И.» с выходной записью на рукописи Апостола, изготовленной во Пскове в 1307). На рубеже XIV–XV вв. «С. о п. И.» послужило одним из образцов «Задонщины» . Другими свидетельствами распространения «С. о п. И.» в допетровское время наука не располагает.

Художественный строй и содержание «С. о п. И.» необычны. Автор явно сочувствует своему главному герою, князю Игорю, и радуется его возвращению на Русь. В то же время, начало похода соотнесено с солнечным затмением 1 мая 1185, которое толкуется как дурное предзнаменование («солнце ему тьмою путь заступаше»), а в «златом слове», вложенном в уста киевского князя Святослава Всеволодича , говорится о «буести» сердец Игоря и его брата Всеволода. Самостоятельное значение имеют данные автором характеристики князей XI–XII вв. (Всеслава полоцкого, Олега Святославича черниговского, Всеволода Большое Гнездо , Ярослава Осмомысла и др.), а также авторские оценки социально-политической обстановки на Руси XII в. В некоторых образах «С. о п. И.» интерпретаторы усматривают отсылку к дохристианскому прошлому Руси и, шире, Вост. Европы («Стрибожи внуки», «земля Трояня», «готские девы» и т. п.). Однако истолкование этих выражений затруднено их нетипичностью для восточнославянской книжности XI–XV вв.

Публ. : Слово о полку Игореве / Реконструкция древнерус. текста и науч. пер. Д. С. Лихачева; сост., подгот. текстов и примеч. Л. А. Дмитриева. Л., 1990.

Лит. : Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI–XIII веков. Л., 1968; Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971; Его же. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972; Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: в 5 т. СПб., 1995; Зимин А. А. Слово о полку Игореве. СПб., 2006; Его же. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. Изд. 3-е, доп. М., 2008; Бобров А. Г. Происхождение и судьба Мусин-Пушкинского сборника со «Словом о полку Игореве» // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 62. СПб., 2014. С. 528–553; Николаев С. Л. «Слово о полку Игореве»: реконструкция стихотворного текста. М.–СПб., 2020. И. П. Смирнов.