"СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ" На чтение: 1 минута

Уникальный литературный памятник, вопросы авторства, времени создания и подлинности которого являются остро дискуссионными. Сторонники подлинности «Слова…» считают его произведением древнерусской литературы, созданным вскоре после похода князя Игоря Святославича против половцев в 1185 году, которому посвящено это сочинение. Однако подобная атрибуция памятника наталкивается на ряд трудностей, которые способствуют появлению альтернативной аргументации, использующейся для доказательства его поддельности. Вопрос о подлинности «Слова о полку Игореве» в научной литературе (определенный скепсис появился сразу после известий об исчезновении рукописи) впервые был поставлен еще в конце XIX в., однако до сих пор нельзя настаивать на окончательном его решении.

Сюжет

В центре произведения находится рассказ о неудачном походе новгород-северского князя Игоря против половцев, который чередуется с авторскими лирическими отступлениями, повествующими о более старых княжеских усобицах, и поэтическими монологами (такими, как плач Ярославны, жены князя Игоря).

Обретение текста и его судьба

Единственная известная рукопись текста якобы была приобретена А.И. Мусиным-Пушкиным у Иолия Быковского, бывшего настоятеля Ярославского Спасо-Преображенского монастыря после его закрытия (1786). В составе кодекса, в котором содержалось «Слово о полку Игореве», также были помещены такие сочинения, как «Хронограф», «Временникъ», «Сказание об Индии богатой», «Повесть об Акире Премудром» и «Девгениево деяние». Состав кодекса, в котором отсутствуют религиозные сочинения, свидетельствует о том, что он был изготовлен, по-видимому, для какой-либо светской библиотеки или частного лица.

Вскоре после обретения рукописи с нее была сделана рукописная копия для императрицы Екатерины II, поднесенная ей незадолго до ее смерти (до 1796 года). В 1800 году А.И. Мусин-Пушкин совместно с Н.Н. Бантыш-Каменским и А.Ф. Малиновским подготовили первое издание памятника. Данная копия, первое издание памятника и ряд мелких выписок из «Слова» в настоящий момент являются единственными источниками для изучения данного сочинения ввиду потери рукописи вместе с библиотекой А.И. Мусина-Пушкина во время пребывания Наполеона в Москве в 1812 году. Утрата рукописи и невозможность ее палеографического изучения являются одной из причин сомнений в подлинности «Слова о полку Игореве».

Авторство

Автор сочинения неизвестен, что способствует появлению множества различных гипотез. Некоторые исследователи считают автором самого Игоря или его жену Ярославну; высказывались мнения, что «Слово…» было создано двумя или несколькими авторами. Б.А. Рыбаков считает, что автором был Петр Борисович, боярин при дворе великого князя киевского Изяслава Мситиславича. Возможно, произведение было составлено профессиональным певцом-дружинником, ездившим со своими произведениями по княжеским городам.

Сторонники идеи о фальсификации памятника называют среди его возможных авторов самого А.И. Мусина-Пушкина, Н.М. Карамзина, А.Ф. Малиновского. Советский исследователь А.А. Зимин утверждал, что «Слово о полку Игореве» было создано Иолием Быковским в 80-е годы XVIII века в подражание некоторым памятникам древнерусской литературы – таким, как «Задонщина» и Ипатьевская летопись. Современный американский славист Э.Кинан считает автором Йозефа Добровского, известного чешского филолога, историка и просветителя эпохи Чешского национального возрождения.

Языковые особенности текста

Благодаря многовековой традиции исследования «Слова…», его язык достаточно подробно изучен. Главным выводом современной науки имеется представление о том, что памятник написан правильным древнерусским языком XI-XII веков, на который наложены орфографические, фонетические и частично морфологические особенности, свойственные писцам XV-XVI веков, творящим в северо-западной области расселения восточных славян (в связи с этим, к этому моменту относят создание утерянной рукописи). Академик А.А. Зализняк, анализировавший грамматические особенности «Слова…», резюмировав достижения своих предшественников, доказал его соответствие нормам древнерусского языка и констатировал, что лингвистические аргументы свидетельствуют в пользу подлинности памятника. Возможному фальсификатору необходимо было обладать огромным объемом знаний по исторической фонетике, морфологии, лексикологии, синтаксису, диалектологии, который в XVIII веке еще не был накоплен.

Жанровые особенности

«Слово о полку Игореве» не имеет аналогов среди других древнерусских произведений XI-XIII веков, несмотря на отдельные черты сходства с «Задонщиной» и другими текстами, и сочетает характерные черты двух фольклорных жанров – плача и славы. Текст «Слова…» ритмизирован, хотя вопрос о том, стихотворная это или прозаическая ритмизация остается дискуссионным. Некоторые исследователи склонны относить это произведение к типу рыцарских поем, слагавшихся певцами-дружинниками и исполнявшимися при княжеских дворах.