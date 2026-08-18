СЛОВЦОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Родился в семье священника в Тобольской губернии, учился в Тобольской гимназии, поступил на физико-математический факультет Казанского университета (окончил в 1865). Был на частной службе, затем определен в Главное управление Министерства государственных имуществ по Западной Сибири в Омске (1866). С 1970 по 1879 стал штатным преподавателем и воспитателем в Сибирской военной гимназии, увлекся коллекционированием естественнонаучных и археологических коллекций, осуществил экспедиции в Кокчетавский уезд Акмолинской обл., Алтай, Тянь-Шань, Казахстан, Нерчинский край. Был в числе членов-учредителей Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества, принимал участие в создании музея в Омске. В 1879 г. стал первым директором Александровского реального училища в Тюмени, создал музей, положивший начало Тюменскому краеведческому музею, ныне «Музейному комплексу им. И.Я. Словцова». Опубликовал ряд научных работ по археологии, ботанике, зоологии, палеонтологии Сибири, писал публицистические статьи по вопросам образования, благоустройства города и пр. Его труды были известны в Европе, Америке, удостоен медалей Стокгольмской академии и РГО, являлся действительным членом археологического общества Финляндии, Берлина, действительный член ЗСОРГО. Умер в 1907 г. в чине действительного статского советника, похоронен на Никольском кладбище в Санкт-Петербурге.

Сочинения:

О находках предметов каменного периода близ г. Тюмени в 1883 г. // Записки ЗСОРГО, Омск, 1885. Кн. VII. Вып. 1.

В стране соболя и кедра // Записки ЗСОРГО. Омск, 1892. Кн. XIII. Вып.1.

Обозрение Российской империи. – М., 1896,

Физическая география. – М., 1896.