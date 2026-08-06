СЛИЖИКОВ АРКАДИЙ ПАВЛОВИЧ

СЛИ́ЖИКОВ АРКА́ДИЙ ПА́ВЛОВИЧ (05.11.1882–19.05.1940) – из дворян, сын подполковника, уроженец Могилевской губ.

Образование

Окончил Полоцкий кадетский корпус (1901), Павловское военное училище по 1-му разряду (1903), Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду и дополнительный курс «успешно» (1909).

Карьера

Подпоручик (со ст. с 10.08.1903). Поручик (с 06.12.1907 со ст. с 10.08.1907). Штабс-капитан (со ст. с 30.04.1909). Капитан (со ст. с 09.01.1912). Подполковник (со ст. с 15.06.1915; позднее – с 06.12.1914). Полковник (со ст. с 06.12.1916). Генерал-майор (с 1920). На службе с 31.08.1901. В 183-м пехотном резервном Пултусском полку (с 10.08.1903), батальонный адъютант (02.11.1904–29.01.1905). Прикомандирован к лейб-гвардии Кексгольмскому императора Австрийского полку (31.12.1904, переведен в полк 12.04.1906). Командир роты лейб-гвардии Кексгольмского полка (18.08.1909–24.11.1911). Причислен к Генеральному штабу и откомандирован к штабу Петербургского военного округа (11.05.1909). Переведен в Генеральный штаб капитаном (09.01.1912). Старший адъютант штаба 7-й пехотной дивизии (09.01–03.03.1912). Помощник старшего адъютанта мобилизационного отделения штаба Варшавского военного округа (03.03.1912–18.07.1914).

В Первой мировой войне

Участник Первой мировой войны. Помощник старшего адъютанта оперативного отделения штаба 2-й армии (с 18.07.1914). И.д. помощника старшего адъютанта отдела генерал-квартирмейстера штаба 2-й армии (с 25.01.1915). И.д. старшего адъютанта военно-цензурного отделения штаба 12-й армии (21.05–14.06.1915). И.д. старшего адъютанта отдела генерал-квартирмейстера штаба 5-й армии (с 14.06.1915, утв. 15.06.1915). В распоряжении начальника штаба XIX армейского корпуса (с 16.06.1915). И.д. начальника штаба 11-й Сибирской стрелковой дивизии (с 15.08.1915, на 1917). Штаб-офицер, заведующий обучающимися в Императорской Николаевской военной академии офицерами (с 20.10.1916). Штаб-офицер для поручений общего отделения отдела генерал-квартирмейстера штаба 2-й армии (на 01.1917). Штатный преподаватель военных наук Николаевской военной академии с оставлением в должности штаб-офицера, заведующего обучающимися в академии (ПАФ 10.05.1917). Правитель дел Военной академии (21.09–12.10.1917, по др. докум. с 16.08.1917) с оставлением в должности штатного преподавателя военных наук. Штаб-офицер, заведующий обучающимися в Николаевской военной академии и штатный преподаватель военных наук (с 15.11.1917).

Во времена советской власти

Участник Гражданской войны. На службе в РККА (1918). Член комитета профессорско-преподавательского состава академии (с 22.05.1918). Вместе с Военной академией перешел на сторону антибольшевистских сил. Находился на Восточном антибольшевистском фронте (08.1918–1920). Вр.и.д. начальника Генерального штаба Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания (с 13.08.1918). Помощник начальника штаба Верховного главнокомандующего (27.09.1918–24.12.1918). Читал курсы тактики пехоты и истории мировой войны на ускоренных курсах 4-й очереди Военной академии (1919). И.о. курсового штаб-офицера Военной академии (с 03.1919). Участник разработки краткого курса тактики для школ прапорщиков (1919). Начальник военно-училищных курсов в Томске (с 04.1919). Вр.и.д. 1-го генерал-квартирмейстера штаба Верховного главнокомандующего (09.08–14.10.1919). И.д. правителя дел Военной академии (с 20.10.1919). Возложено формирование военного училища во Владивостоке (20.08.1920). Начальник военного училища (с 30.10.1920). Освобожден от должности правителя дел Военной академии с оставлением штатным преподавателем военных наук (14.04.1921). Утратил на 70% трудоспособность (на 12.1921). Делегат съезда представителей дальневосточных национальных организаций (09.1922). Избран вице-председателем совета национального съезда (09.1922). В эмиграции – в Харбине и Дайрене (Китай). Сотрудничал с Российским фашистским союзом (с 1935). Выступал с докладами. Участник поездки чрезвычайной делегации Российского фашистского союза во главе с К.В. Родзаевским в Японию. Умер в Дайрене.

Семья

Супруга (на 1919 г.) Людмила Болеславовна. Дети: Константин (18.07.1909), Зоя (08.07.1911), Людмила (14.07.1917).