СЛАВЯНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Славянский историко-краеведческий музей» - один из крупнейших муниципальных музеев Кубани.

Музей основан в 1976 году. За истекшие годы вырос, увеличились его экспозиционные площади и в настоящее время он занимает три здания - и традиционной кубанской архитектуры конца XIX-XX веков общей площадью 934 м2. Экспозиционно-выставочная площадь составляет 474 м2. Как и многие благие начинания того времени, он был общественным и выживал лишь благодаря энтузиазму своих основателей, награда за который стало присвоение музею в 1982 году звания народного.

В 1993 году получил статус Муниципального учреждения культуры. В настоящее время в его фондах более 30 тысяч единиц хранения. Основной задачей музея является сбор и сохранение историко-культурного наследия. Ежегодно увеличивается количество собранных экспонатов до 1000 единиц.

Музей гордится своими археологическими и этнографическими коллекциями, коллекциями редких книг и предметов религиозного культа. Уникальными являются коллекции старинных вышитых рушников, нумизматики , бонистики. С открытием картинной галереи появилась и ежегодно пополняется коллекция произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. В настоящее время в общей сложности она составляет около 4,5 тысяч единиц.

Самым значительным собранием музея является мемориальный фонд ветеранов войны, труда и заслуженных граждан города. Экспозиции музея раскрывают богатейшую историю Славянского района с древнейших веков по настоящее время. Интереснейшими экспонатами, богатейшими коллекциями предметов старины и быта раскрывается период освоения земель междуречья казаками.

Широко показано освоение плавней под рисосеяние, развитие колхозов и совхозов. Раритеты Великой Отечественной войны рассказывают о бессмертном подвиге славянцев, воевавших на всех фронтах, трудившихся в тылу, сражавшихся в партизанских отрядах. Экспозиция природы Восточного Приазовья занимает площадь более 200 м2, и представлена коллекциями предметов и диорамами, раскрывающими особенности и экологические проблемы уникальной природы одного из замечательных уголков Кубани.

Поистине удивительна природа нашей малой Родины. Зачастую посетители (особенно дети) только по этим «натур уголкам» и могут сложить представления об обитающих в их регионе животных и птиц. Музей ведет большую научно-просветительскую работу, обслуживает ежегодно до 30 тысяч человек.

Основная категория посетителей - школьники и студенты. Ежегодно проводится до 700 экскурсий. Стремление найти новые формы обслуживания населения привели музей к проведению пешеходных и авто экскурсий по городу, разработаны мероприятия проведения «Дня рождения» в музее.

Музей организует более 60 выставок в год, в том числе из собственных фондов до 45 выставок, что позволяет постоянно знакомить население с редкими и уникальными экспонатами и коллекциями музейных фондов, отражать исторические события разных периодов, в том числе юбилейных дат района, края, страны. Экспозиции картинной галереи знакомят с творчеством художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Кубани.

Музей постоянно принимает выставки из других музеев и частных коллекций.

Иллюстрации:

Славянский историко-краеведческий музей.