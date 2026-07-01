СЛАНЦЕВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Сланцевский историко-краеведческий музей был основан в 1975 году.

Первая экспозиция открылась в 1978 году на первом этаже жилого дома на окраине города. Музей создавался при активном участии краеведов и общественности города. История города Сланцы - это история сланцедобывающей и сланцеперерабатывающей промышленности в России.

В 1926 году было открыто Гдовское месторождение горючих сланцев. По инициативе С.М. Кирова 9 апреля 1930 года в районе Большие Поля была заложена опытно-эксплуатационная шахта. Этот день стал Днем рождения города Сланцы. В музее собраны материалы, относящиеся к истории развития сланцедобывающей и сланцеперерабатывающей промышленности в Ленинградской области .

Музейное собрание включает разнообразные материалы, посвященные основным этапам истории края в ХХ века, истории возникновения и развития города. В экспозиции представлены фотографии, документы, бытовые предметы, отражающие историю предприятий с начала ХХ века до наших дней.

Особый интерес представляет раздел экспозиции, посвященный событиям Великой Отечественной войны . Здесь представлены материалы, рассказывающие о боевых действиях на территории края, периоде оккупации и действиях партизан 9-й Ленинградской партизанской бригады, патриотах-земляках, освобождении района, героях боев на Нарвском плацдарме в феврале 1944 года.

Минералогическая коллекция рассказывает о древних обитателях Земли мелового периода, трилобиты (головоногие моллюски) были обнаружены при добыче сланца на шахте «Ленинградская».

Иллюстрации:

Сланцевский историко-краеведческий музей.