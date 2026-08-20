СКОТТ РОБЕРТ

Ранние годы

Роберт Фолкон Скотт родился 6 июня 1868 г. в предместье Девонпорт. Происходил из военной семьи, которая имела в собственности пивоваренный завод, поэтому детские годы С. были безбедными.

Первоначально С. получал домашнее образование. В девять лет направлен в школу для мальчиков Хэмпшира, затем – в подготовительное учебное заведение им. Форстера в Дартмуте. В 1881 г. С. стал кадетом.

Военная карьера

В июле 1883 г. С. получил звание мичмана, а уже в октябре отправился в Южную Африку для службы на «HMS Boadicea», затем перевелся на «HMS Rover», находившийся у о-вов Сент-Китс (Вест-Индия). Здесь С. получил предложение от К. Маркэма стать участником полярных исследований.

С марта 1888 г. – младший лейтенант, с 1889 г. – лейтенант. Продолжал обучение, окончив двухгодичный минно-торпедный учебный курс на судне «HMS Vernon».

В 1894 г. семья С. разорилась. После смерти брата Арчи обязанность по содержанию матери и двух сестер легла на С.

Британская антарктическая экспедиция

Так называемая экспедиция «Дискавери» – проект Королевского географического общества и Лондонского королевского общества и идея К. Маркэма. Главой экспедиции был назначен С., повышенный до коммандера.

С. и К. Маркэм встречались с Ф. Нансеном, чтобы узнать о специфике арктических условий. В поход должен был отправиться деревянный трехмачтовый барк «Дискавери», специально подготовленный для ведения научной работы.

В 1901 – 1904 гг. экспедиция изучила берег Антарктиды в море Росса от мыса Адэр до Китовой бухты, открыла оазисы и п-ов Эдуарда VII, колонии пингвинов на мысе Крозье, достигла на санях точки 82°11′ ю. ш. Экипаж изучил природу барьера Росса, собрал ценные биологические, зоологические и геологические материалы.

В ходе экспедиции между членами экспедиции С. и Э. Шеклтоном началось противостояние, которое продолжалось всю жизнь.

5 марта 1904 г. «Дискавери» пересек Южный полярный круг и 1 апреля прибыл в Литтелтон. 8 июня судно отправилось домой, прошло Тихий океан мимо Фолклендских о-вов и 10 сентября прибыло в Портсмут, а 15 сентября – в Лондон.

С. получил повышение до капитана 1-го ранга и стал народным героем. Король Эдуард VII произвел его в командоры Королевского Викторианского ордена. Среди наград – почетное членство в Императорском Русском географическом обществе, почетный доктор наук Кембриджского университета.

В последующие годы С. читал лекции, готовил отчеты экспедиции. Побывал в Эдинбурге, Глазго, Данди, Гуле, Истборне.

Возвращение на военную службу

В январе 1906 г. С. вернулся на военную службу, приняв должность помощника командующего военно-морской разведкой при Адмиралтействе. С августа 1906 г. – флаг-капитан адмиралтейского линейного корабля «HMS Victorious». Однако С. не оставил идеи новых арктических путешествий. В 1906 г. он предложил проект экспедиции Королевскому географическому обществу.

24 марта 1909 г. последовало назначение С. помощником по морским вопросам Второго лорда Адмиралтейства (до декабря).

Экспедиция «Терра Нова»

Изначально эта экспедиция стала своеобразным соревнованием с командой Р. Амундсена. 26 ноября 1910 г. на корабле «Терра Нова» отряд отправился в Новую Зеландию, а оттуда – в Антарктику. Было подготовлено две партии: северная партия – научные исследования, южная – покорение полюса. 1 ноября 1911 г. начался поход на юг.

17 января 1912 г. С. и его четыре спутника добрались до Южного полюса, в то время как Р. Амундсен сделал это на 34 дня раньше. Пробыв на льдах Арктики 144 дня, члены экспедиции погибли на обратном пути. Их тела были найдены спустя восемь месяцев после гибели экспедиции.

Семья

Супруга – Кэтлин Брюс. Сын – Питер Маркэм Скотт.