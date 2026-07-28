СКОПИН-ШУЙСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Русский князь, полководец. Военный и государственный деятель Смутного времени. Организовал освободительный поход к Москве, осажденной Лжедмитрием II.

Родословная. Юность

Михаил Скопин-Шуйский родился в семье князя Василия Скопин-Шуйского и княжны Елены Скопин-Шуйской (урожденной княжны Татевой). Уже в детском возрасте князь имел «многолетний» ум, отличался тихим и кротким нравом. В возрасте возьми лет Скопин-Шуйский потерял отца, однако его положение при дворе улучшалось довольно быстро. В правление Федора Иоанновича он был записан в «царские жильцы», в 1604 году, уже при Борисе Годунове стал царским стольником. Во время правления Лжедмитрия I князь был пожалован «великим мечником», кроме того, сопровождал царицу Марфу, мать царевича Дмитрия, из Выксинской пустыни в Москву. Лжедмитрий планировал ввести Скопин-Шуйского в состав Боярской думы, но не успел. Тем не менее при новом царе, Василии Шуйском, которому князь приходился внучатым племянником, его положение при дворе не сильно пошатнулось.

Полководец

В 1606-1607 годах Скопин-Шуйский отличился во время восстания Болотникова, войско под его командованием сумело дважды разбить восставших под стенами Москвы, после чего они отступили к Серпухову. В дальнейшем отряды Скопин-Шуйского также активно действовали при осадах Калуги и Тулы. За свои ратные заслуги князь получил сан боярина, что для 22-летнего дворянина было делом весьма редким. Кроме этого, Скопин-Шуйскому достались доходные волости Чаронда и Вага.

Весной 1608 года армия Лжедмитрия II разбила войско брата царя Дмитрия Шуйского под Болховом. Скопин-Шуйский был отправлен навстречу самозванцу, однако из-за плохой разведки войска разминулись. Пока князь пытался избавиться от «шаткости» среди воинов, не желавших воевать за «боярского царя», Лжедмитрий II успел дойти до Москвы и разбить Тушинский лагерь. Тогда Скопин-Шуйский был отправлен царем в Новгород для заключения союза со шведами. После длительных переговоров со шведским правительством был заключен договор: Швеция предоставляла России 5000 наемников под командованием Якоба Делагарди, в обмен на это Россия отказывалась от претензий на Ливонию, а также передавала Швеции Карельский уезд. Кроме того, российская сторона должна была выплачивать наемникам до 10 тыс. ефимков ежемесячно.

Переговоры шли довольно долго и поэтому шведский корпус прибыл в Новгород только весной 1609 года. К этому моменту положение в стране уже было довольно тяжелым. Псков, Ивангород, Муром, Владимир, Ростов, Ярославль, Кострома и многие другие города перешли на сторону самозванца, польские отряды грабили уезды, осадив среди прочего и Троице-Сергиевскую Лавру. Царь торопил племянника выступить на Москву.

Поход на Москву

В мае 1609 года Скопин-Шуйский выступил к Москве. Ему удалось без боя взять Старую Руссу, затем разбить посланного против него пана Кернозицкого в битве под Торопцем. После этого в битвах при Торжке и Твери им был разбит польский воевода Зборовский. После этого среди наемников началось брожение, часть их них потребовала внеочередной выдачи жалования, часть – немедленного штурма Твери, в котором не было военной необходимости.

В этих условиях Скопин-Шуйский вместе с 1000 воинов Кристера Сомме выступил к Калязину. Здесь вместе со шведом он начал обучать русских воинов по шведскому образцу. Одновременно с этим князь стал рассылать грамоты в различные города, прося прислать ему воинов и денежные средства. К августу Скопин-Шуйский располагал уже 20-тысячным войском. В это время гетман Ян Сапега, осаждавший Троице-Сергиеву лавру, увел оттуда большую часть войск и, соединившись с отрядом из Тушинского лагеря, атаковал Скопин-Шуйского у Калязина. Однако войско Скопин-Шуйского сумело отразить все атаки противника, а затем, перейдя в контрнаступление, разгромить его. Гетман Сапега с остатками войск отошел обратно к Лавре.

После этого Скопин-Шуйский, вновь привлекший с помощью собранных средств наемников Делагарди, отправился на восток и освободил Переславль-Залесский и Александровскую слободу. Отсюда он угрожал позициям Сапеги, который вновь атаковал его с 20 тыс. солдат, однако вновь потерпел поражение. Получив известие об этой победе, рязанский воевода Прокопий Ляпунов прислал Скопин-Шуйскому грамоту, в которой просил того взойти на престол вместо непопулярного царя. Скопин-Шуйский демонстративно разорвал грамоту, однако данный случай возбудил подозрения со стороны Василия Шуйского.

В январе 1610 года Ян Сапега под непрерывными ударами российских войск был вынужден снять осаду с Троице-Сергиевой Лавры и отойти к Дмитрову, где его войско было окончательно разбито Скопин-Шуйским, а сам он оказался блокирован в городе. В это время в Тушинском лагере началось брожение и через некоторое время большая часть сторонников Лжедмитрия II, также как и он сам, покинула его. Осада Москвы была снята.

Гибель

12 марта 1610 года войско Скопин-Шуйского торжественно вступило в Москву. Народ и придворные встретили его с большими почестями, князю били челом, называли его отцом и подносили хлеб-соль. Подобная популярность вызвала зависть со стороны Шуйских, в особенности брата царя Дмитрия Шуйского. Сам царь, однако, по крайней мере на публике, относился к племяннику очень тепло.

Весной, после того как войско отдохнет, Скопин-Шуйский планировал выступить под Смоленск, который осаждал польский король Сигизмунд. Однако в апреле 1610 года во время пира у князя Ивана Воротынского Скопин-Шуйскому сделалось плохо, через некоторое время он слег от неизвестной болезни и 23 апреля скончался. По мнению современников, которое разделяет и часть историков, князь был отравлен, скорее всего по приказу Дмитрия Шуйского, который питал к первому неприязнь. После известия о смерти князя толпа прибыла к дому Дмитрия и если бы не вмешательство царского войска, участь брата царя также могла бы быть незавидной. Тем не менее, точных доказательств этой версии нет. Скопин-Шуйский был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля с почестями, причем сам царь громко рыдал над его гробницей.

Поход к Смоленску возглавил брат царя Дмитрий, однако его войско было разгромлено в Клушинской битве, после чего Василий Шуйский был свергнут Семибоярщиной.