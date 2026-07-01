СКОПЬЕ

Скóпье ( макед. Скóпје, алб. Shkup/Shkupi, серб. Skoplje/Скопље, греч. Σκόπια, тур. Üsküp) — столица Республики Северная Македония . Около I в. возник римский г. Скупи ( лат . Scupi, древнегреч . Σϰουποί, от фракийского Скупи), вскоре получил статус колонии; входил в состав провинции Мёзия. В VI в. территория заселена славянским племенем верзитов (берзитов), получил современное название. В конце X — начале XI в. — столица Болгарского царства. В 1392 попал под власть Османской империи, получил название Ускюп. Многократно страдал от вой­н и землетрясений. В 1912 в ходе 1-й Балканской вой­ны освобожден сербской армией. Во время Первой мировой вой­ны 1914 – 1918 оккупирован австро-венгерской и болгарской армиями, а в период Второй мировой вой­ны 1939 – 1945 — германской и болгарской армиями. После создания социалистической Югославии был столицей Социалистической республики Македония. Серьезно пострадал от землетрясения в 1963. После распада Югославии — столица Республики Македония (ныне Республика Северная Македония). Среди исторических достопримечательностей Старый Каменный мост через р. Вардар XV в.; православная церковь Св. Спаса XIX в.; баня Даут-паши XV в. (сейчас городской музей); крепость Скопье (начало строительства в VI в.).

Лит .: Соколоски М., Стојановски А. Турски документи за историјата на македонскиот народ Скопје, 1971. Т. 4; Idrizi Xh . Mikrotoponimia e Karshiakës së Shkupit. Shkup, 2003. Ар. А. Улунян.