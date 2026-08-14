СКОБЕЛЕВ, МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

Скóбелев, Михаил Дмитриевич (17[29].09.1843, Петропавловская крепость, Санкт-Петербург — 25.06[07.07].1882, Москва) — русский военачальник, генерал от инфантерии (1881), участник Среднеазиатских походов и Русско-турецкой вой­ны 1877–1878 (см. Русско-турецкие войны XVII–XIX вв. ) за освобождение Болгарии . Из семьи потомственных военных, получил традиционное домашнее образование. В 1861 поступил на военную службу в лейб-гвардейский Кавалергардский полк. В 1864 добровольцем участвовал в подавлении Польского восстания 1863–1864 (см. Польские восстания ). В 1868 окончил Николаевскую академию Генерального штаба, был причислен к Генштабу. В 1869 направлен для прохождения службы в Туркестанский военный округ. В 1873 принял участие в Хивинском походе генерала К. П. Кауфмана, награжден орденом Св. Георгия 4-й степени, произведен в полковники. В 1875–1876 возглавил военную экспедицию по подавлению мятежа Кокандского ханства, награжден орденом Св. Георгия 3-й степени, произведен в генерал-майоры и назначен военным губернатором Ферганы.

Пик карьеры С. пришелся на Русско-турецкую вой­ну 1877–1878. В июне 1877 русские вой­ска переправились через Дунай и развернули наступление. Командуя отдельным отрядом, С. отличился при взятии Шипкинского перевала. Во время второго штурма Плевны (июль 1877) руководил левым флангом русских вой­ск. Отличился при взятии г. Ловчи (август 1877), чем обеспечил полную блокаду турецкого гарнизона Плевны. Произведен в генерал-лейтенанты. Участвовал в блокаде Плевны и зимнем переходе через Балканы, сыграв решающую роль в сражении под Шейново. Командуя авангардом русских вой­ск, занял Адрианополь и в феврале 1878 — Сан-Стефано в окрестностях Константинополя , чем обеспечил начало мирных переговоров.

В январе 1880 С. назначен командующим военной экспедицией против текинцев. Лично осуществил разработку и подготовку военной операции, в ходе которой были взяты крепость Ден-гиль-Тепе и Ашхабад. Был произведен в генералы от инфантерии и награжден орденом Св. Георгия 2-й степени.

С. был ярым антигерманистом, вы­двигал идею всеславянского единства, что служило для обвинений его во фрондерстве при императорском дворе.

Ист. : Посмертные бумаги М. Д. Скобелева // Исторический вестник. 1882. № 10. С. 109–138, 275–294.

Лит. : Шолохов А. Б. Генерал Михаил Скобелев. Исторический портрет. М., 2002; Глущенко Е. А. Герои империи. Портреты российских колониальных деятелей. М., 2003. Н. А. Копылов.