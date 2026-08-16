СКОБЕЛЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

СКОБЕЛЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ - выдающийся русский военный деятель.

Дворянин. Образование домашнее, далее – пансион Д. Жирардэ в Париже 1856-1858 гг. Подготовка к поступлению В СПб университет под руководством академика А.В. Никитенко 1858-1860 гг., сдал предварительный экзамен; Николаевская академия генерального штаба 1866-68 гг.

Службу начал в лейб-гвардии Кавалергардском полку. 1861-63 гг. – юнкер, 1863 – корнет.

В 1864-1868 гг. служил в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку; в 1864 г. за участие в боях с польскими повстанцами награжден орденом СвятойАнны IV степени.

По окончании Николаевской академии генштаба назначен на службу в Туркестанский ВО, где и служит в 1868-1870 гг., участвуя в разведках на Бухарской границе.

В марте 1871 г., служа в Красноводском отряде, проводит разведку путей на Хиву.

В 1872 г. за отличие при «полевой поездке» офицеров главного штаба в Ковенской и Курляндской губерниях переведен в генеральный штаб. Произведен в подполковники, командир батальона в 74 Ставропольском полку.

В 1873 г. как офицер генерального штаба принял участие в Хивинском походе при Мангышлакском отряде, участвовал в штурме 29 мая Шахабатских ворот г. Хивы. В августе произвел разведку непройденного до Хивы участка пути Красноводского отряда и выявил причины неудачи. За отличное исполнение этого рискованного задания награжден 30 августа орденом Святого Георгия 4 степени.

В феврале 1874 г. произведен в полковники, а в апреле назначен флигель-адъютантом с отчислением в Свиту Е.И.В.

Через год, в апреле 1875 г., он командирован в Туркестанский ВО и отличился, сначала командуя военной частью нашего посольства, отправленного в Кашгар, а в августе-декабре командуя конницей подвижного отряда войск генерала Кауфмана при подавлении Кокандского восстания. Особенно Скобелева прославили победы 21-22 августа при Махраме, 1 октября при штурме Андижана. 18 октября за боевые отличия произведен в генерал-майоры снова с назначением в Свиту Е.И.В.

13 января 1876 г. снова взял штурмом Андижан и разгромил при Ассаке кокандское войско; в марте назначен военным губернатором и командующим войсками Ферганской области. Он умиротворяет край и борется с казнокрадством русских чиновников, по их доносам его отчисляют от должности в марте 1877 г. с оставление в Свите Е.И.В. 14 апреля 1877 г. начинается война с Турцией за освобождение балканских славян.

Фактически Скобелев отправился на войну волонтером, при переправе 14-15 июня отряда ген. М.И. Драгомирова у Зимницы через Дунай он добровольно исполнил обязанности ординарца и появился под огнем в белом летнем кителе, являя собой отличную мишень, с той поры заслужил прозвание «белого генерала», награжден орденом Святого Станислава I степени с мечами.

Далее участвовал в занятии Шипкинского перевала 7 июля, во второй атаке Плевны 18 июля и уже тогда выявил, что ее южный фас есть стратегический ключ к взятию города, но его предложения проигнорировали. С 23 по 26 июля произвел разведку сил турок в Ловче. 12 августа произвел разведки горных переходов Иметли, Калофер и Траяна.

Наконец, он отличился при атаке и взятии Ловчи 12 августа. Скобелев истинный герой 3-го штурма Плевны 30-31 августа, он овладел всеми тремя хребтами Зеленых гор, что понуждало Осман- пашу оставить Плевну, но, не получив подкреплений, был вытеснен турками и отступил. Произведен 1 сентября в генерал-лейтенанты. Сыграл выдающуюся роль в конце декабря при формировании Балкан в Шипко-Шейновском сражении, 27-го перешел через Иметлийский перевал и пленил командующего турецкой армией Вессель-пашу.

В январе 1878 г. назначен начальником авангарда русской армии и завершил ее поход в Сан-Стефано. 6 января награжден Золотой шпагой с бриллиантами с надписью «За переход через Балканы». Назначен командовать 4-м армейским корпусом, а 30 августа стал генерал-адъютантом императора Александра II .

Весной 1880 г. назначен руководить 2-й Ахал-Текинской экспедицией. 12 января 1881 г. взял штурмом крепость Денгиль-Тепе (Геок-Тепе) – главный оплот Туркмении. Страна была покорена.

14 января произведен в генералы от инфантерии и награжден орденом Святого Георгия II степени. В мае опять вступил в командование 4-м армейским корпусом.

В последний год жизни его особое внимание привлекли вопросы возможности будущей войны с западными соседями России и общего положения славянских народов. Своих мнений генерал не скрывал.

В 1882 г. Скобелев, находясь в Париже, дважды публично выступил с речами в защиту балканских славянских народов против политики Германии и Австро-Венгрии. Это вызвало международные осложнения. Император Александр III отозвал его в Россию, а 25 мая полководец скоропостижно скончался от разрыва сердца в Москве.

Сочинения:

Приказы, 2-е изд., СПб, 1913.