СКОБЕЛЕВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ

Политическая и государственная деятельность

Происходил из купеческой семьи 2-ой гильдии, поскольку его отец был молоканом, то его вместе с семьей выслали в Закавказье. Учился в ремесленном училище Баку. В 1903 г. вступил в РСДРП. Участвовал в революции 1905 г. Находился под угрозой ареста, поэтому бежал за границу, с 1907 г. жил в Вене, где наряду с партийной деятельностью учился в Высшей технической школе. Сблизился в это время с Л.Д. Троцким , работал в газете «Правда». В 1910 г. участвовал в конгрессе Второго Интернационала в качестве делегата РСДРП. В 1912 г. вернулся в Россию, участвовал в выборах в Государственную думу, куда был избран от русской курии Закавказья. В ноябре 1913 г. после раскола фракции социал-демократов примкнул к меньшевикам. Вновь вернулся к активной агитационной работе, провел в 1914 г. стачку в Баку. Через год был арестован. Во время Февральской революции организовал восстание в Кронштадте и Свеаборге, Скобелев выступил одним из организаторов совета рабочих депутатов в Петрограде. С апреля 1917 г. входил в бюро Исполкома Петроградского совета. 5 мая согласно решению Исполкома вошел в состав кабинета министров Временного правительства, и занял пост министра труда. В июне 1917 г. Матвей Иванович стал заместителем председателя ВЦИК. 1 сентября покинул пост министра в составе Временного правительства , а 6 сентября вышел из состава Президиума Петроградского совета. Принимал участие в Государственном совещании, входил в состав Предпарламента. 1 ноября вышел из состава ЦК РСДРП. Вошел в состав Всероссийского исполнительного комитета железнодорожного профсоюза, выдвигавшего Скобелева на пост министра иностранных дел. Участвовал в выборах Учредительного собрания и прошел в него от Закавказья. Осудил разгон собрания со стороны большевиков, но отошел от активной политической деятельности и начал заниматься рабочей кооперацией, в 1918 г. работал в «Петросоюзе». В конце 1918 г. после прочтения публичных докладов в в поддержку советской власти в Херсоне и Николаеве в поддержку советской власти, Скобелев был дважды арестован в Киеве и Новороссийске, но тем не менее ему удалось освободиться и добраться до Баку. На родине Матвей Иванович занимался снабжением красной армии и склонял руководство Грузии к тесному взаимодействию с большевиками. После провала подобных переговоров уехал за границу, где стал полуофициальным торговым представителем советского правительства в Париже. В 1922 г. приезжает на короткое время в Россию для вступления в РКП (б). В 1924 г. после прекращения деятельности в Париже, уезжает в Лондон для установления торговых контактов. Затем способствовал открытию советского торгового представительства во Франции, после чего возвращается на родину. Занимал ряд государственных должностей, связанных с внешнеторговой деятельностью. В 1936 г. устроился на работу в радиокомитет. В конце 1937 г. арестован, исключен из партии. 29 июля 1938 г. был обвинен в участии в террористической организации и приговорен к расстрелу. Реабилитирован после 20 съезда.