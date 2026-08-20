СКЕНА (др.-греч. σκηνή)

В древнегреческом театре сначала палатка для переодевания актеров, которая со временем превращается в сложную архитектурную конструкцию.

Сначала актеры выступали перед скеной (букв. «палатка»), которая служила и местом перемены костюмов и масок. Сооружение первой скены приписывают Эсхилу. С течением времени ее конструкция усложняется и дополняется проскением (др.-греч. προσκήνιον), на котором крепились декорации и выступали актеры. Проскений из временной деревянной конструкции постепенно превратился в постоянное сооружение – каменную колоннаду с дверями и декорациями. Со временем изменялись и боковые пристройки около скены – параскении (др.-греч. παρασκήνιον) которые в ранних греческих театрах были открыты, а в позднейших театральных сооружениях, как правило, имели боковые стены.

Иллюстрации :

1. Театр в Эпидавре;

2. Театр в Афинах.

Автор статьи: О.В. Кулишова