СКАНДЕРБЕГ

Скандербéг ( алб. Skënderbeu; при рождении — Георгий Кастриоти; алб. Gjergj Kastrioti) (ок. 1405 — 17.01.1468, Лежа) — правитель (1443–1468) княжества Кастриоти на территории современной Албании в долине р. Дрин. Младший сын Гьона Кастриоти, основателя этого княжества и организатора неудачного восстания против османов в 1429–1430, и Воисавы из знатного сербского рода.

Владения Кастриоти признавали вассалитет от османов, и в детстве С. вместе с двумя старшими братьями был отправлен в заложники султану Мураду II . Обращенный в ислам, С. проявил себя как талантливый военачальник на османской службе и получил от турок имя Искендер-бей (т. е. его сравнивали с Александром Македонским , отсюда С.). Последовательно занимал высокие административные посты: субпаши вилайета Круи и санджак-бея Дибры.

После поражения османов осенью 1443 в битве под Нишем от венгерского полководца Яноша Хуньяди, С. принял христианство и покинул со своим отрядом ряды турецких вой­ск. Прибыв в Дибру, он начал наступление на османов, вступил в Крую и был провозглашен главой княжества Кастриоти. Затем С. захватил крепости Петреля, Петральба, Стелюши, Торчан и Свети Град. В марте 1444 С. способствовал формированию «Лежской лиги» («ЛЛ») — антиосманского военного союза албанских князей, чьи объединенные отряды он возглавил. Это позволило С. реорганизовать систему крепостей и создать регулярную армию, основой которой стала конница. В июне 1444 он разбил османов в долине Торвиоли (Домосдова), после чего два года успешно отражал османский натиск на албанские земли.

В 1447 С. вступил в вой­ну с Венецией, стремившейся сохранить свои владения на Адриатике. Несмотря на военную поддержку венецианцев Мурадом II, С. разгромил их под Шкодрой летом 1448. 4 октября 1448 был заключен мир: Венеция отказывалась от союза с турками, выплачивала С. 1400 дукатов в год и соглашалась на привилегии албанцам в Дурресе.

Из-за ослабления «ЛЛ» в марте 1451 С. подписал договор с королем Неаполя Альфонсом V Арагонским , обязавшись после освобождения всех албанских земель признать вассалитет от него в обмен на ежегодную выплату 1500 дукатов. Осада С. крупнейшей албанской крепости Берата летом 1455 потерпела неудачу. Но две крупные победы С. (в мае 1456 на равнине Ораника в Дибре и в сентябре 1457 в долине Альбулены к северу от Круи), а также Яноша Хуньяди под Белградом, вынудили Мехмеда II признать за С. права на Албанию.

В 1462 при поддержке папы Пия II С. одержал новую победу над османами и добился в 1463 военной и финансовой помощи от Венеции. Позднее борьба С. с османами шла с переменным успехом. В 1464 одержав победу у Охрида, он потерпел поражение в долине Валкалии. В 1465 С. нанес поражение туркам в Верхней Дибре, а в 1466 Мехмед II предпринял не­удавшуюся осаду Круи. В январе 1468 С. попытался возродить «ЛЛ», но умер, не реализовав этот план. Вскоре, несмотря на победу албанцев над турками в 1468 под Шкодрой и длительную оборону Круи (1477–1478), вся территория Албании (кроме Дурреса, ненадолго удержанного Венецией) попала под османское господство.

C. стал национальным героем Албании, ключевой фигурой в развитии албанского национального мифа и движения в XIX–XX вв., а знамя рода Кастриоти — национальным албанским флагом.

Лит .: Frashëri K. Gjergj Kastrioti Skën­derbeu: jeta dhe vepra, 1405–1468. Tiranë, 2002; Schmitt O. J. Skënderbeu. Tiranë, 2008. Н. В. Татарчук.