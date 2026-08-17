СИЗОНЕНКО Александр Иванович

Родился 25.07.1931, г. Москва. В 1950 г. поступил в Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. В институте специализировался по истории Румынии.

После окончания МГИМО два года работал переводчиком в составе контингента советских войск в Румынии, а также занимался журналистикой — печатался в армейской газете «Советский воин».

В 1958 поступил в аспирантуру факультета журналистики МГУ. Один год обучался в аспирантуре Бухарестского университета. В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию «Очерки истории коммунистической печати Румынии (1931-1937 годы)».

В 1962 г. А. И. Сизоненко был принят на работу в тогда еще недавно созданный Институт Латинской Америки АН СССР.

В 1986 г. защитил докторскую диссертацию «Становление отношений СССР со странами Латинской Америки (1917-1946 гг.)». Имеет учёное звание профессора.

Доктор исторических наук, профессор , ведущий научный сотрудник группы анализа политических, этнических и международных проблем Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН.

Область интересов : Страны Латинской Америки.

Сочинения: Очерки истории коммунистической печати Румынии. М., 1961. Ч. 1. 75 с.

В стране ацтекского орла : Первые советские полпреды в Мексике. М., 1969. 95 с.

Очерки истории советско-латиноамериканских отношений (1924—1970 гг.). М., 1971. 204 с.

Советский Союз и Мексика — 50 лет. М., 1974. 97 с.

Внешняя политика правительства Народного единства Чили (1970—1973 гг.) / Ю. В. Годунский, А. И. Сизоненко. М., 1976. 172 с.

Советский Союз и Латинская Америка : Современный этап отношений. Киев, 1976. 86 с.

Становление отношений СССР со странами Латинской Америки (1917—1945 гг.). М., 1981. 199 с.

Капабланка : Встречи с Россией. М., 1988. 141, [2] с.

Непроторенными путями: первые советские дипломаты и ученые в Латинской Америке. М., 1988. 100, [2] с., [4] л. ил.

Русские открывают Латинскую Америку. М., 1992. 113 с.