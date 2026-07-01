СИВИНСКИЙ МУЗЕЙ

Сивинский районный краеведческий музей.

В коллекциях музея хранится более 4-х тысяч экспонатов. Это предметы археологии , этнографии, нумизматики , документы, редкие книги. К уникальной части фонда относятся предметы материальной и духовной культуры старообрядчества, старопечатные книги XVI-XVII веков, редкие монеты.

Сивинский музей - один из самых молодых музеев Пермского края, его история началась в 2000 году. За непродолжительное время музей скомплектовал разнообразные коллекции (5 тысяч единиц хранения). Экспозиции и выставки знакомят посетителей с духовной и материальной культурой крестьян Верхокамья, с жизнью и творчеством знаменитой русской актрисы М.Г. Савиной, женой последнего хозяина Сивинских земель, с трагической судьбой Макарова И.И., автора слов романса «Однозвучно гремит колокольчик».

Ежегодно музей посещает более 6 тысяч человек. Музей активно работает с самой широкой аудиторией, организует разнообразные мероприятия, используя интерактивные формы общения с публикой. Особой популярностью пользуются детские образовательные программы цикла «Кладовая истории», которые включают в себя музейные мероприятия по 18 темам.

Предлагаемые мероприятия знакомят детей с историей родного края, его природой и животным миром, обычаями и тради-циями наших предков. Для проведения занятий используются различные формы - игра-экскурсия: «Старинный русский дом - изба», ролевая игра: «Прабабушкин сундучок», театрализованный музейный праздник: «Святки. Крещенские посиделки», творческие задания.

Каждая встреча - это познавательное путешествие в прошлое. Благодаря «Кладовой истории» музей приобретает новых друзей, увлеченных историей. За время реализации программ их участниками стали 1800 человек.

Иллюстрации:

Сивинский районный краеведческий музей.