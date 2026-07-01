СИВИЛЛА (греч. Sίβυλλα, лат. Sibylla)

В античной мифологии пророчица, прорицательница.

Первоначально, вероятно, – имя собственное одной из прорицательниц, затем под именем Сивиллы в эллинистическое и римское время были известны несколько (до десяти) ясновидящих. Список приводит христианский автор Лактанций, ссылаясь на римского антиквара I в. до н.э. Варрона: Персидская (Вавилонская), Ливийская, Дельфийская, Киммерийская, Эритрейская, Самосская, Кумская, Геллеспонтская (Троянская), Фригийская и Тибуртинская (последняя к списку 9 сивилл, известных грекам, была добавлена римлянами). Наиболее известными были дельфийская, эритрейская (г. Эрифры, или Эритры, в области Иония, Малая Азия) и кумская (г. Кумы – греческая колония в Италии).

Первым из дошедших до нас авторов пророчицу с именем Сивилла упоминает Гераклит (его слова приводит Плутарх ): «Сивилла же бесноватыми устами несмеянное, неприкрашенное, неумащенное вещает, и голос её простирается на тысячу лет чрез бога» (пер. А.В. Лебедева). Мнения о том, кто была первая Сивилла, высказывались разные еще в античности: дочь троянского царя Дардана; некая дельфийская пророчица, спустившаяся с Геликона (в Дельфах показывали камень, на котором она сидела); дочь Ламии (то ли чудовище, то ли колдунья) и т.д. В некоторых источниках дельфийская пророчица зовется Герофилой (есть версия о том, что она-то и была дочерью Ламии и Зевса). Некоторые Сивиллы жили дряхлыми старухами очень долго, чуть ли не тысячу лет, других изображали женщинами цветущего возраста. Сивиллины предсказания – обычно мрачные, сулящие в будущем всяческие беды; пророчество давалось, как правило, в стихотворной форме, гекзаметром.

Заметную роль в римской истории сыграла Кумская Сивилла. По преданию, она была когда-то греческой жрицей из Эрифр, возлюбленной Аполлона. Испросив у него долгой жизни, она забыла попросить вечной молодости, и большую часть прожитых ею лет провела в виде сморщенной старухи в пещере рядом с Кумами, куда она переехала, покинув родину. У Вергилия в «Энеиде» именно она научила Энея, как спуститься в подземное царство, и предсказала великое будущее Риму. Спустя несколько веков она продала царю Тарквинию Гордому книгу пророчеств – Сивиллины книги.

Христианские авторы истолковывали пророчества таким образом, что некоторые из них предсказывали появление Христа (именно так понимались, например, слова кумской сивиллы из четвертой эклоги Вергилия о божественном младенце и «золотом веке») или какие-то важные события в жизни христиан. Порой христиане не гнушались интерполяциями в античные тексты или выдавали за оные свои собственные сочинения. Восприятие античных пророчиц христианской традицией и мифотворчеством привело к тому, что в средневековой и ренессансной литературе, музыке, живописи и скульптуре сивиллы широко и почтительно представлены (самые известные – сивиллы Микеланджело из Сикстинской капеллы).

Источники:

Гераклит // Фрагменты ранних греческих философов. Ч.1. М., 1989. С.235;

Лактанций. Божественные установления. I, 6.

Иллюстрации :

Микеланджело. Дельфийская Сивилла. Сикстинская капелла (Рим, Ватикан)

Джованни Доменико Черрини. Аполлон и Кумская Сивилла. (После 1666 г.). Gemäldegalerie, Berlin.

Камень Дельфийской Сивиллы.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева