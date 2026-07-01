СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Систéмный подхóд — совокупность принципов (системности, целостности, структурности, функциональности, комплексности) и методов, нацеленных на изучение явлений прошлого как системы и формирующих самостоятельное методологическое направление. С. п. представляет собой способ теоретического осмысления и моделирования объектов (систем) в совокупности взаимосвязанных элементов (компонентов), имеющих вход (ресурсы), выход (цель), связь с внешней средой, обратную связь.

Реализация С. п. связана с решением следующих задач: 1) изучение феномена целостности и установление состава системы, ее элементов; 2) исследование закономерностей соединения элементов в систему; 3) анализ функций системы и составляющих ее элементов; 4) исследование генезиса и эволюции системы, ее свой­ств и связей с другими системами.

Центральным понятием в С. п. выступает категория системы (С.), представляющей собой совокупность элементов, взаимодействие которых обуславливает появление новых интегративных качеств, не присущих отдельным элементам. С. характеризуется наличием структуры, функций, обеспечивающих взаимодействие с окружающей средой, свой­ств. Структура включает определенный набор компонентов, между которыми существуют отношения (связи). Компоненты С. — это подсистемы и элементы. Подсистема определяется как часть С., которая сама образована из компонентов, т. е. сама представляет собой С. в структуре более высокого порядка. Элемент — нерасчленяемый далее носитель свой­ств С. Структура определяет сущность С. как целого и в значительной степени влияет на стабильность функционирования С., отражая степень ее развитости. Функция — это форма, способ жизнедеятельности С. и ее компонентов. В функциях С. реализуется ее предназначение. Среда С. — это ее окружение, т. е. те объекты, которые непосредственно или опосредованно воздействуют на формирование, функционирование и развитие изу­чаемой С. Внутренняя организация С. и ее взаимодействие с окружающей средой определяется связями и отношениями, которые формируют уровни иерархии и характеризуются как координация и субординация. Координация — горизонтальная, пространственная упорядоченность и согласованность структур и функций систем. Субординация — вертикальная соподчиненность структур и функций систем.

С. обладает рядом свой­ств, в том числе целостностью, эмерджентностью, структурностью, иерархичностью, устойчивостью, адаптивностью, функциональностью, самоорганизацией, делимостью, открытостью, изменчивостью.

Целостность С. придает ей качественную уникальность, позволяет идентифицировать и выделять ее из окружающей среды. Свой­ство эмерджентности свидетельствует о наличии нового качества, которое отсутствует у отдельных элементов С. и является результатом их взаимодействия. Структурность С. — это наличие относительно устойчивых и упорядоченных взаимосвязей и взаимодействий между элементами, структурность выступает как отражение определенных принципов организации. Иерархичность отражает наличие в системе более одного уровня упорядоченности. Устойчивость — способность С. сохранять основные свой­ства, характеристики и структуру в заданных пределах при различных внешних воздействиях. Устойчивость тесно связана с таким свой­ством, как адаптивность, т. е. способностью С. взаимодействовать с окружающей средой, не меняя своей целостности. Функциональность — способность С. реализовывать определенные функции, обеспечивающие достижение ее целей. Самоорганизация интерпретируется как свой­ство С. изменяться, в том числе в структурном отношении, за счет внутренних источников без помощи извне. Делимость — способность С. распадаться, делиться, образуя новые системы — является качеством сложных систем, достигших предельного организационного уровня с учетом оптимальных размеров существования. Открытость С. представляет собой базовое свой­ство, отражающее процессы взаимодействия систем с окружающей средой. С учетом степени интенсивности этих процессов С. принято подразделять на открытые и закрытые. С. обладает также таким свой­ством, как способность к изменению (изменчивостью), т. е. ее элементы в силу внутренних тенденций и под влиянием внешней среды могут приобретать новые качества и черты.

Возможны два типа развития С.: видоизменение отдельных структур и функций при сохранении общесистемных функций; изменение общесистемных функций. Второй тип связан с гибелью С. или перерождением ее в новое качество.

Для реализации С. п. используются методы системного анализа, а также его разновидности — структурно-функционального анализа.

Лит .: Барг М. А. Категории и методы исторической науки. М., 1984; Пригожин И. Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986; Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987; Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования: учебное пособие. Томск, 2006; Мазур Л. Н. Методы исторического исследования: учебное пособие. Екатеринбург, 2010. Л. Н. Мазур.