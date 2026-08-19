СИРЕНЫ (др.-греч. Σειρῆνες, лат. Sirenes)

В древнегреческой мифологии сладкоголосые женщины-птицы.

Сирены – дочери Ахелоя и Стеропы (Apollod., I, 7, 10), отцом их называется также Форкис, а матерью – богиня земли Гея (Eurip. El., 168) или одна из муз (Apoll. Rhod., IV, 893 -896). У Гомера говорится о двух сиренах (Od., XII, 52; 167), в позднейшей традиции речь идет чаще всего о трех или о целом множестве (Apoll. Rhod., IV, 892 sqq.), при этом называются различные имена. Сирены, согласно «Одиссее» Гомера, жили на скалистом острове, расположенном между Сциллой и Харибдой (XII, 39-54; 158-200), в последующей традиции – где-то между Сицилией и Италией.

Сирены своими волшебными голосами, которые они унаследовали от матери-музы, завлекали проплывавших мимо моряков, а те направляли свои корабли к острову и разбивались о скалы. Сиренам приписывали умение изменят погоду: они могли усмирять ветры (Od., XII, 168 sqq.).

Одиссей , по совету волшебницы Кирки, залепил своим спутникам уши воском, а себя приказал привязать к матче, чтобы услышать голоса сирен, но избежать их чар (Od., XII, 166-200). Орфей сумел спасти аргонавтов, которых он отвлек своим прекрасным пением, и те смогли миновать остров сирен (Apoll. Rhod., IV, 891-919). Согласно некоторым вариантам мифа, сирены умирали или совершали самоубийство, если им смог противостоять смертный (как в случаях с Одиссеем и Орфеем). По другой версии, причиной их смерти стало поражение в состязании в пении с музами, которые стали носить перья сирен в качестве украшения на голове.

Их культ засвидетельствован в различных областях Сицилии и Южной Италии.

В литературе и искусстве сирены часто ассоциируются с темой смерти. Они были спутницами Персефоны во время ее похищении Аидом и были превращены в птиц во время ее поисков (Apoll. Rhod., IV, 896-898; Ovid. Met., V, 552-563), возможно, в качестве наказания за то, что не смогли уберечь ее. Алкман отождествляет муз с сиренами; как музы иного мира они часто изображались на надгробиях. Согласно Платону, восемь небесных сирен создают гармонию сфер (Resp., X, 617b).

В искусстве они, как правило, представлялись птицами с женскими головами. Изображения сирен часто встречаются в вазописи начиная с 600 г. до н.э., особенно вместе с Одиссеем. На ранних изображениях сирены имеют когти, как у грифов или орлов, однако в классическом и эллинистическом искусстве они становятся прекрасными существами, которые так же тесно, как и музы, связаны с музыкальным искусством. Они часто представляются с музыкальными инструментами.

Сирены использовались в качестве аллегорий как в классической, так и в христианской литературе: они могли воплощать похоть, жажду знаний, опасность и др. Одиссей, привязанный к мачте, стал даже восприниматься как аллегория Христа на кресте.

Иллюстрация :

Одиссей и сирены. Краснофигурный стамнос из Вульчи. Ок. 480-470 гг. до н.э. Лондон, Британский музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова