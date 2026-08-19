СИПЯГИН, ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Сипя́гин, Дмитрий Сергеевич (08[20].03.1853, Киев — 02[15].04.1902, Санкт-Петербург) — российский государственный деятель, министр внутренних дел (1899–1902).

Из потомственных дворян. В 1876 окончил Петербургский университет (см. Университеты в России ) со степенью кандидата права. С 1878 избирался мировым судьей от Волоколамского уезда, с 1881 неоднократно становился предводителем дворянства от Волоколамского уезда. В 1886 назначен харьковским вице-губернатором, в 1888 — курляндским губернатором, в 1891–1893 — московским губернатором. С января 1894 занимал должность товарища министра внутренних дел, в 1899 — управляющий министерством, в феврале 1900 утвержден в должности министра.

С. занимал консервативную позицию, выступал за укрепление полицейского аппарата и жандармского корпуса с целью противодействия антиправительственному террору. С. являлся целью террористов из Боевой организации партии социалистов-революционеров . Был убит 2 апреля 1902 несколькими выстрелами из револьвера в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге. Организатором покушения стал лидер эсеров Г. А. Гершуни , а исполнителем — бывший студент Киевского университета С. В. Балмашев , скрывавшийся на территории Финляндии. Балмашев был арестован и приговорен к смертной казни в мае 1902.

Ист .: Спиридович А. И . Революционное движение в России. Вып. 2. Петроград, 1916.; Альманах современных русских государственных деятелей. СПб., 1897. С. 197–198.

Лит. : Андреев Д. А. Дмитрий Сергеевич Сипягин // Вопросы истории. 2020. № 1. С. 35–53. И. Д. Норенкова.