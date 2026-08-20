СИОНИЗМ

Сиони́зм — еврейское национальное движение и идеологическая концепция. Объединяет широкий спектр от левосоциалистических до ортодоксально-религиозных движений, с общей целью объединения и возрождения еврейского народа на территории Израиля ( ивр. Эрец-Исраэль).

Идея возвращения на родину присуща членам еврейской диаспоры еще со времен вавилонского плена и разрушения Второго Храма, но оформилась она в практические планы создания еврейского государства в работах раввина Цви-Гирша Калишера «Требования Сиона» (1860) и Мозеса Гесса «Рим и Иерусалим» (1862). К концу столетия движение воспринималось преимущественно как практическая деятельность по созданию еврейских поселений, в ходе которой на территории Палестины обосновалось 24 тыс. евреев.

Основатель Всемирной сионистской организации Теодор Герцль (1860–1904) организовал первый Сионистский конгресс (1897), на котором была принята Базельская программа, объединившая С. практический и идеологический. Герцль первым вынес вопрос создания еврейского государства на международную повестку дня.

В то же время миграция евреев Европы на территорию Палестины («алия», от ивр . лаалот — букв. «отправляться в Израиль») росла из-за погромов на территории Российской империи и Вост. Европы, событий Первой мировой вой­ны 1914–1918, роста антисемитизма в Польше и Венгрии, затем — германского нацизма и Холокоста . Еврейское население Палестины к моменту провозглашения независимости Государства Израиль (1948) составляло около 600 тыс. человек.

Создателем социалистического С. традиционно считают Нахмана Сыркина (1868–1924), утопические идеи социальной справедливости и солидарности которого были пропущены через призму марксизма Бэром Бороховым (1881–1917).

Ревизионистский С. развит в работах Владимира (Зеэва) Жаботинского (1880–1940). Ревизионисты считали необходимым построение экономики еврейского государства согласно принципам свободного рынка. Данные идеи по своей популярности придут на смену социалистическому сионизму, частично реализовавшись в повестке партии «Ликуд».

Положения религиозного С. были сформулированы раввином Авраамом-Ицхаком Куком (1865–1935), ставившим религиозный закон выше светского. Последователи движения видят в С. реализацию Божьего промысла о возвращении еврейского народа на родину.

После провозглашения независимости еврейского государства идеи С. были юридически оформлены в Законе о возвращении, провозглашающим право каждого еврея репатриироваться в государство Израиль.

Когда первоначальные цели С. были достигнуты, в еврейском обществе возникли постсионизм и неосионизм. Постсионизм считает необходимым отказ от С. (перестать считать Израиль еврейским государством, преобразить его в место жизни в равной мере для всех граждан и народов, в нем проживающих). Неосионизм, напротив, нацелен на углубление еврейского характера государства. Течения не являются однородными и децентрализованно развиваются в идеологии разнообразных групп и организаций.

Ист. : Сионизм в контексте истории: хрестоматия / Сост. и пред. А. Херцберга; сокр. пер. с англ. и ивр. С. Векслер. В 2 кн. [Иерусалим], 1992.

Лит. : Лопухин А. А. Сионизм. Исторический очерк его развития: записка, составленная в Департамент полиции. [СПб.], 1903; Vital D. The Origins of Zionism. Oxford, 1980; Авинери Ш. Основные направления в еврейской политической мысли / Пер. с ивр. [Иерусалим], 1983; Bensoussan G. Une histoire intellectuelle et politique du sionisme, 1860–1940. Paris, 2002; Шварц Д. Религиозный сионизм: история и идеология / Пер. с англ. СПб.–Бостон, 2021. Д. А. Голубев .