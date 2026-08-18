СИНТАШТИНСКАЯ КУЛЬТУРА

Археологическая культура бронзового века конца III-нач. II тыс. до н.э.

Ареал распространения культуры ‒ небольшая территория вдоль восточного склона на юге Уральского хребта (400х200 км). Здесь известно около 20 укрепленных центров с необычной для ареала архитектурой; могильники со своеобразным обрядом, а также святилища и неукрепленные селища, иногда составляющие вместе целый комплекс (Синташта, Аркаим).

Первые памятники культуры на р. Синташта были обнаружены в конце 1960-х годов и исследованы экспедициями В.Ф. Генинга и Г.Б. Здановича в 70-е и 80-е годы. Открытие в конце 80-х годов поселения Аркаим усилило интерес к памятникам данного типа в научных и общественных кругах.

Поселения

Наиболее известные памятники ‒ Синташа, Аркаим, Устье в Челябинской области и Аландское в Оренбургской. Поселения окружены оборонительными стенами и рвами округлой или прямоугольной формы, внутри - радиальная структура кварталов плотной застройки. Вопрос о том, являлись эти городища крепостями, убежищами, сакральными, металлургическими или торговыми центрами, остается дискуссионным. Вероятнее всего, они были многофункциональны.

Поселение на р. Синташта было защищено двумя рядами стен, между ними располагались жилища и кольцевая улица. Внутрь вело два въезда - южный, обращенный к реке, и северный, ведущий к храмовому комплексу. Жилища с радиальной планировкой делились поперечными перегородками на два-три помещения. В глубине жилища находились колодец, очаг, хозяйственные ямы. Мощный слой прокаленной глины, угля, обгоревших плах практически во всех постройках свидетельствует о том, что поселение погибло в пожаре.

Поселение Аркаим на юге Челябинской области отличается гораздо большей сохранностью культурного слоя. Оно было окружено двумя кольцами оборонительных стен из сырцовых блоков, грунта и дерева, а также рвом. На территорию ведет четыре входа, ориентированных по сторонам света с небольшими отклонениями. Жилища располагались по кольцевой улице, которая связывала их с центральной площадью и между собой. Вдоль улицы проходил канализационный ровик, перекрытый деревянной мостовой, также на поселении имелась система водоснабжения, дренажных стоков и водоотстойников. Жилые трапециевидные постройки сооружались из бревенчатых каркасов и грунта. Также зафиксированы постройки, связанные, вероятно, с металлургическим производством, а также находки литейных форм.

Погребения

Представлены как курганными, так и грунтовыми могильниками (Синташта, Кривое озеро, Большекаргалинский), которые располагались на краю террасы либо на водоразделе у слияния небольших рек. Погребения в курганах характеризуются линейным или кольцевым расположением. В ряде случаев они перекрывают друг друга, образуя ярусные комплексы. Захоронения могли быть как индивидуальными, так и коллективными. Для погребения использовались грунтовые ямы, подбои, катакомбы, иногда деревянные камеры, перекрытые бревнами. Преобладающее положение погребенных ‒ слабо скорченное на левом боку с согнутыми в локтях руками, кисти перед лицом; зафиксировано также вытянутое положение на спине с согнутыми в коленях ногами. Известны и расчлененные захоронения.

Синташтинский могильник располагался в 200 м от поселения. Насыпь на поверхности выделялась незначительно ‒ до 20 см, под ней был слой прокаленной глины. Погребения были совершены в больших грунтовых ямах, облицованных деревянными досками, и перекрытых плахами, всего исследовано 40 таких захоронений.

Большинство погребений сопровождалось животными жертвоприношениями (лошади, коровы, бараны, собаки). После совершения жертвоприношений могила засыпалась до уровня дневной поверхности и над насыпью разводился мощный костер.

В состав Синташтинского коплекса входил также храм-святилище, возведенный над остатками уже частично разрушенного погребения. Храм имел вид девятиступенчатой усеченной пирамиды, 72 м в основании и более 9 м высотой. Пирамида была увенчана куполом, на вершине которого совершались обряды и разводились ритуальные костры.

Обращает на себя внимание военизированный характер синташтинского общества. Известны погребения, содержащие колесничные комплексы (остатки боевых колесниц-двуколок, вкопанные колеса, костяные псалии). Часто они сопровождались захоронением от одной до трёх пар коней на боку, расположенных симметрично друг к другу спинами или головами. Их тела помещались в самой могиле или в специальном отсеке на перекрытии или площадке под насыпью. В мужских погребениях многочисленны находки предметов вооружения.

Среди прочего инвентаря преобладает керамика, обнаружены и берестяные сосуды, орудия труда из меди, бронзы, камня и кости, украшения, а также предметы, связанные с металлургическим производством.

Характер погребального обряда и другие признаки позволяют предположить, что синташтинские племена имели развитую социальную структуру.

Керамика

Основные керамические формы ‒ горшки с широкой горловиной, короткой шейкой, иногда внутренним ребром при переходе к плечику. Имелись также острореберные сосуды, банки с желобками или валиками в верхней части тулова. Весь сосуд или его большая часть покрывались орнаментом в виде желобков, треугольников, ромбов, меандров. По размерам можно выделить две группы - небольшие сосуды объемом до 7 л, и крупные - от 8 до 50 л. Первые являлись столовой посудой, в крупных могли хранить продукты и воду, готовить пищу.

Хозяйство

Для синташтинской культуры характерен высокий уровень развития придомного и отгонного скотоводства. Разводили крупный и мелкий рогатый скот, особая роль была отведена коневодству, свиноводство развито незначительно. Наличие и характер укрепленных поселений указывает на прочную оседлость населения культуры, однако данных о земледелии нет.

Металлургия

Металлический инвентарь отличается разнообразием и многочисленностью находок орудий труда и оружия ‒ это бронзовые вислообушные боевые топоры, наконечники стрел, втульчатые наконечники копий, кинжалы, двулезвийные ножи, плоские тесла и втульчатые долота, серповидные орудия, гарпуны, шилья, крючки. Украшения представлены височными подвесками, обернутыми золотой фольгой, кольцами, браслетами. Уникальна находка нагрудника в женском погребении, который был нашит на хорошо сохранившуюся кожаную полоску. Он представлял собой сложносоставной набор из серебряных подвесок, обойм, бусин в сочетании с бисером из цветной пасты. Некоторые категории изделий синташтинского металлургического очага по форме аналогичны или близки продукции уральского абашевского очага. Топоры и наконечники копий находят аналогии в сейминско-турбинских памятниках.

Для отливки заготовок и последующей отковки орудия труда и оружия использовалась, главным образом, низколегированная мышьяковая бронза, сходная с металлом уральского абашевского очага. Незначительная часть предметов (ножи и украшения) изготовлена из оловянной бронзы (ножи и украшения) и биллона (подвески в 1,5 оборота, ромбовидные подвески). Из чистой меди изготавливали только скрепы для ремонты керамических и деревянных сосудов.

Происхождение и связь с другими культурами

Вопрос о происхождении синташтинских памятников является одним из наиболее дискуссионных. По одной из гипотез, это результат миграции групп индоевропейкого населения из степной восточноевропейской зоны в период распада культур в ямно-катакомбном ареале. В погребальном обряде прослеживается влияние абашевской культуры, в составе инвентаря и наличии подбойных погребений просматриваются катакомбные черты.