СИНГАПУР

Сингапýр (Республика Сингапур) — государство в Юго-Вост. Азии (ЮВА), расположенное около южной оконечности Малайского п-ова. Занимает одноименный крупный и несколько десятков мелких островов, фактически является городом-государством. Граничит с Малайзией через пролив Джохор (Тебрау) и с Индонезией через Сингапурский пролив. Административно делится на 10 округов. Площадь — 733 кв. км. Численность населения — более 5,6 млн человек (2022). Занимает третье место в мире по плотности населения. Основные этнические группы: китайцы — 74,3 %, малайцы — 13,5 %, индийцы — 9 %. Религиозный состав: 31,1 % — буддисты, 18,9 % — христиане, 15,6 % — мусульмане, 8,8 % — даосисты, 5 % — индуисты, 20 % не являются приверженцами каких-либо верований. Официальные языки — английский, китайский, малайский (считается национальным языком, на нем исполняется гимн страны) и тамильский. Парламентская республика, глава государства — президент, выполняющий в основном представительские функции, исполнительная власть сосредоточена в руках премьер-министра.

Предполагают, что первые упоминания о поселении на месте современного С. содержатся в сочинениях Птолемея (торговый порт Сабана вблизи Золотого Херсонеса, т. е. Малаккского п-ова) и в китайском отчете III в., где описывается о. Пулочжунг (название интерпретируется как транскрипция малайского «Пулау уджонг» — «остров у оконечности [Малаккского п-ова]»). Под названием Темасек (от яв . masek — «море») известен с VII в. как торговый центр суматранской империи Шривиджаи . О нем упоминает китайский буддийский монах И Цзин в 690. В центре Темасека находились расположенные на склоне холма храмовые и дворцовые постройки, отражавшие влияние индо-буддийской культуры. Город был обнесен палисадом и рвом. В 1025 он подвергся опустошительному нападению флота тамильского царя Раджендры Чола .

По легенде, в XIV в. принц из Палембанга Санг Нила Утама (он же Тан Сри Буана), охотясь на острове, увидел животное, похожее на льва. Сочтя это хорошим знаком, он основал там новый город, назвав его «Город льва» или С. (от санскр. «синга» — лев и «пура» — город). Вскоре стратегически выгодно расположенный С. стал самым оживленным портом Малаккского пролива. Китайские мореходы называли его гавань «воротами зубов дракона».

При радже Сри Пикраме Вире (1347–1362) С. был полностью разрушен вой­сками яванской империи Маджапахит . В 1390 принц Палембанга Парамешвара, убив местного князя, стал править островом, но в 1402 вынужден был бежать на Малаккский п-ов, спасаясь от вой­ск княжества Патани. Позднее С. стал частью Малаккского султаната . Но когда сюда прибыли португальцы в начале XVI в., город, по словам Афонсу де Албукерки , уже превратился в «великие руины». После захвата Малакки португальцами в 1511 ее султан бежал на юг, где основал султанат Джохор , в состав которого вошел и С. Однако португальцы разрушили существовавшее там поселение в 1613.

Лишь два столетия спустя, с усилением господства англичан в Индии и активизацией их торговли с Китаем, у Великобритании возникла необходимость в порте на южной оконечности Малаккского п-ова для захода торгового флота, а также для сдерживания экспансии голландцев в регионе. В конце 1818 генерал-губернатор Индии лорд У. Гастингс дал согласие лейтенанту-губернатору Бенкулена сэру Стэмфорду Раффлзу на создание в этом районе торговой фактории. Предварительный договор о ее основании на о. Сингапур ­Раффлз заключил 30 января 1819 с теменггонгом (придворная должность) Джохора Абдур Рахманом, под управлением которого находился остров. 6 февраля 1819 был заключен официальный договор с султаном Джохора Хуссейном.

Торговля через С. стала быстро развиваться, к 1823 превысив торговлю Пинанга. В марте 1824 была заключена англо-голландская конвенция, по которой Нидерланды снимали все возражения против присутствия англичан в С., в августе 1824 подписан новый договор с султаном Хуссейном и теменггонгом Абдур Рахманом, по которому они уступили остров англичанам в обмен на увеличение денежных выплат и пенсий. В 1826 С. вместе двумя другими британскими владениями на Малаккском п-ове, Малаккой и Пинангом, вошел в колонию Стрейтс-Сетлментс («Поселения у проливов») в составе Британской Индии. Ее административным центром до 1832 был Джорджтаун (на о. Пинанг), а с 1832 — С. К 1860 население С. достигло почти 81 тыс. человек (около 62 % из них составляли китайцы). В 1867 Стрейтс-Сетлментс была выведена из состава Британской Индии и стала колонией короны.

С появлением парового судоходства в середине 1860-х и открытием Суэцкого канала в 1869 С. превратился в основной транзитный порт для судов, осуществлявших плавания между Европой и Дальним Востоком. А с расширением посадок каучука в регионе, особенно после ­1870-х, стал также главным мировым центром его сортировки и экспорта. С 1873 по 1913 торговля С. возросла в 8 раз. С 1923 в С. шло строительство крупной военно-морской базы для британского флота, официально открытой в 1938.

Во время Второй мировой вой­ны с 8 декабря 1941 подвергался бомбардировкам японской авиации. 15 февраля 1942 после недели сопротивления С. был захвачен японскими вой­сками, переименован в Сионан (Свет Юга) и оставался под оккупацией до капитуляции Японии.

В сентябре 1945 в С. была создана британская военная администрация, просуществовавшая до марта 1946, после чего колония Стрейтс-Сетлментс была расформирована. 1 апреля 1946 С. стал королевской колонией, а Пинанг и Малакка — частью Малайского союза, а затем в 1948 — Малайской федерации.

В июле 1947 колониальным властям пришлось частично уступить сингапурским торговцам и промышленникам, требовавшим участия в управлении, и сформировать Исполнительный и Законодательный советы, находившиеся под жестким контролем британского губернатора. 20 марта 1948 состоялись первые выборы в Законодательный совет. Право голоса имели лишь британские подданные. Выборы проводились лишь на 6 из 25 мест Законодательного совета: остальные его члены либо назначались губернатором, либо избирались торговыми палатами. Три места завоевали представители новообразованной Сингапурской прогрессивной партии (СПП), остальные получили независимые кандидаты. В июне 1948 попытка Компартии Малайи захватить власть в Малайе и С. привела к введению чрезвычайного положения, сохранявшегося 12 лет.

Вторые выборы в Законодательный совет состоялись в 1951 (избиралось уже 9 его членов). Их опять выиграла СПП, завоевавшая 6 мест. В 1953 созданная британским правительством под руководством Джорджа Рендела комиссия предложила ввести в С. ограниченное самоуправление. Законодательный совет предполагалось заменить Законодательным собранием с 25 избираемыми членами из 32; британцы сохраняли бы контроль над вопросами внешних отношений и внутренней безопасности, а также обладали бы правом вето в сфере законодательства.

В 1955 состоялись выборы в Законодательное собрание. К участию в них впервые допускалось местное население, в результате чего число избирателей возросло до 300 тыс. человек. 10 мест завоевал Трудовой фронт (ТФ). Партия народного действия (ПНД), выставившая четырех кандидатов, получила три места. Лидер ТФ Дэвид Маршалл стал первым главным министром С., но подал в отставку 6 июня 1956 после срыва переговоров в Лондоне о достижении полного самоуправления. Главным министром стал его заместитель и министр труда Лим Ю Хок. В марте 1957 возглавленная им делегация успешно провела переговоры об условиях новой Конституции С. в Лондоне, где 28 мая 1958 было подписано Конституционное соглашение.

Самоуправление было предоставлено С. в 1959. В мае 1959 состоялись первые всеобщие выборы в Законодательное собрание, все члены которого (51 человек) избирались. ПНД получила 53,4 % голосов, обеспечив себе 43 места. 3 июня была введена в действие новая Конституция, провозглашавшая С. самоуправляющимся государством. Губернатор Уильям Гуд стал первым главой государства, который официально именовался Янг ди-Пертуан Негара. 5 июня было приведено к присяге первое правительство С. под руководством лидера ПНД Ли Куан Ю .

ПНД пришла к власти в союзе с левыми силами, которые контролировали 35 из 51 отделений ПНД и 2/3 организованных рабочих. Трения между левыми и умеренной группировкой ПНД по политическим вопросам, в том числе относительно планов вхождения в Малайзию, привели в 1961 к открытому расколу: левые вышли из ПНД и сформировали новую партию Барисан Сосиалис (Социалистический фронт, БС). Премьер-министр Ли Куан Ю обвинил БС в том, что она является прикрытием для коммунистов, после чего провел аресты видных членов партии. 1 сентября 1962 в С. состоялся референдум о вхождении в Малайзию. Большинство населения высказалось в поддержку этой предложенной британцами идеи.

2 февраля 1963 в ходе проведенной против оппозиции операции «Колдстор» на основании Закона о внутренней безопасности было арестовано 107 политических и профсоюзных деятелей левого толка, обвиненных в связях с индонезийской разведкой, в поддержке восстания в Брунее, заговоре против создания Малайзии и по свержению сингапурского правительства. Без суда и следствия они провели многие годы в заключении.

Малайзия была образована 16 сентября 1963 в составе Малайской Федерации, С., Саравака и Сев. Борнео (ныне Сабах). Но частью Малайзии С. пробыл недолго. 7 августа 1965 в результате конфликта С. покинул Федерацию Малайзия и 9 августа 1965 провозгласил независимость. Выход С. оказался относительно безболезненным, поскольку руководство Федерации считало, что его пребывание в составе Малайзии сильно нарушает этнический баланс в пользу китайского населения. 21 сентября 1965 С. был принят в ООН и 15 октября 1965 стал членом Британского Содружества Наций. Согласно принятым в декабре поправкам к Конституции, новое государство получило название «Республика Сингапур», а его главой вместо губернатора стал президент — первым этот пост занял малаец Юсоф бин Исхак; Законодательное собрание было переименовано в парламент.

В 1970-е С. был политически стабильным государством с высокими темпами экономического роста. ПНД доминировала в политике: оппозиция по результатам выборов 1968, 1972, 1976 и 1980 вообще не была представлена в парламенте, а на выборах 1984 и 1991 получила соответственно только два и четыре места. ­Премьер-министр Ли Куан Ю, стоявший во главе правительства в 1959–1990, добившись сплочения сингапурцев и сочетая частный и государственный капитализм, превратил С. из крошечного острова без каких-либо природных ресурсов в процветающее государство (так называемое сингапурское экономическое чудо).

Для обеспечения стабильности, необходимой для быстрого экономического роста, Ли Куан Ю установил в С. жесткий политический режим и осуществил ряд политических, социальных и экономических преобразований. С целью снижения уровня безработицы Ли Куан Ю провел индустриализацию, предоставив иностранным инвесторам налоговые и экспортные льготы. Им была реализована антикоррупционная программа (чиновники и члены их семей были лишены неприкосновенности, судам было предоставлено право конфисковать доходы, полученные в результате коррупции). После решения британского правительства в 1967 вывести свои вой­ска из С. к концу 1971, С. начал создавать свои собственные во­оруженные силы и развивать оборонную промышленность. В 1967 была введена всеобщая воинская повинность. Реформа образования способствовала ликвидации неграмотности.

В стране был создан Центральный фонд сбережений, в который каждый сингапурец должен был ежемесячно отчислять 20 % своего заработка. Накопленные финансовые средства позволили осуществить пенсионные программы, развивать систему здравоохранения, вести жилищное строительство. Благодаря проведенной масштабной жилищно-коммунальной реформе 90 % населения переселились в многоквартирные жилые дома. В начале 1980-х была начата государственная программа развития информационных технологий (IT-план), направленная на создание конкурентоспособной промышленности по производству компьютерной техники. Государство жестко контро­лировало все преобразования, что стимулировало рост экономики.

В ноябре 1990 Ли Куан Ю в рамках инициированного им процесса передачи власти от старшего поколения молодому покинул пост премьер-министра и передал его Го Чок Тонгу, который стал вторым премьер-министром С. (1990—2004). Но фактически почти еще 20 лет Ли Куан Ю управлял страной, решая все важнейшие стратегические вопросы, занимая созданную для него должность старшего министра в правительстве Го Чок Тонга, а затем до 2011— министра-наставника в правительстве своего сына Ли Сянь Луна (2004 — НВ).

В начале XXI в. С. пережил несколько серьезных кризисов, включая вспышку атипичной пневмонии в 2003 и растущую угрозу терроризма. В декабре 2001 был раскрыт заговор группы Джемаа Исламия, планировавшей организацию нескольких взрывов, и арестованы 36 ее членов, после чего в С. приняли серьезные меры для выявления и предотвращения террористических актов и сведения к минимуму ущерба в случае их возникновения. Больше внимания уделялось содействию социальной интеграции и укреплению доверия между различными национальными общинами. В 2003 в С. было введено обязательное начальное образование.

В качестве премьер-министра Ли Сянь Лун сократил в 2004 обязательную воинскую службу с 2,5 до двух лет и в 2006 легализовал азартные игры в казино. Были предприняты усилия по повышению международного авторитета страны, включая возобновление в 2008 проведения Гран-при Сингапура и Летних юношеских Олимпийских игр 2010.

Всеобщие выборы 2006 стали знаковыми из-за широкого применения Интернета для их освещения и анализа в обход официальных СМИ. ПНД сохранила большинство в парламенте, получив 82 из 84 мест и 66 % голосов населения. По одному месту получили Рабочая партия и Сингапурский демократический альянс. В выборах 2011 участвовало 7 партий, но только две провели своих кандидатов в парламент. ПНД получила 81 место, а Рабочая партия — 6.

В 2013 была выпущена «Белая книга по народонаселению», в которой предлагались меры по повышению рождаемости, с тем чтобы к 2030 население страны выросло до 6,9 млн человек. После смерти Ли Куан Ю 23 марта 2015 до 29 марта в С. был объявлен национальный траур. В августе 2015 состоялось празднование 50-летия независимости страны. Всеобщие выборы 11 сентября 2015 оказались наиболее успешными для правящей ПНД после выборов 2001: она получила 69,86 % голосов избирателей и 83 места в парламенте. Рабочая партия провела в парламент 6 кандидатов.

В 23 сентября 2017 должны были состояться первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию в ноябре 2016, по которым пост президента резервируется за каждой из основных национальных групп (китайцев, малайцев, индийцев) по определенной модели. Выборы 2017 были зарезервированы за малайской общиной, представитель которой не был президентом с 1970. Так как единственным зарегистрированным Избирательной комиссией кандидатом оказалась Халима Якоб (ранее — спикер парламента), она, в соответствии с Конституцией, была возведена в должность президента С. уже 14 сентября, став первой женщиной на этом посту.

12 июля 2020 на очередных всеобщих выборах вновь победила ПНД, получившая 83 места в парламенте. От Рабочей партии были избраны 10 депутатов. В парламент прошла и партия «Прогрессивный Сингапур» с 2 дополнительными местами, зарезервированными для оппозиции.

Результатом экономического развития С. в последние десятилетия XX и первые декады XXI в. стал стремительный рост макроэкономических показателей. В 2021 ВВП страны составлял 397 млрд долл. США, а ВВП на душу населения — 66 176 долл. США (5-е место в мире). С. занимает ведущие позиции в области науки и высоких технологий в Юго-Вост. Азии, финансовых операций, переработки и продажи нефти и нефтепродуктов. Он входит в число крупнейших торговых портов мира и признан одной из самых чистых стран.

Внешнеполитический курс С. определяется, в первую очередь, принадлежностью к Ассоциации государств Юго-Вост. Азии (АСЕАН), одним из основателем которой он является. С. также — член АТЭС (секретариат находится в С.), Содружества наций, Движения неприсоединения и многих других международных и региональных организаций.

Дипломатические отношения между С. и СССР были установлены 1 июня 1968. 15–23 сентября 1970 по приглашению советского правительства Москву с официальным визитом посетил премьер-министр С. Ли Куан Ю. С 1986 проводятся межмидовские консультации на уровне замминистров. С 2006 ежегодно проходит Российско-Сингапурский деловой форум. В 2007 в должности министра-наставника Ли Куан Ю посетил Татарстан. 15–16 ноября 2009 состоялся первый официальный визит в С. главы российского государства президента Д. А. Медведева . В 2009 также создан Российско-Сингапурский деловой совет Торгово-промышленной палатой Российской Федерации при содействии Министерства экономического развития Российской Федерации и Государственной корпорации «Ростех». В ноябре 2015 Медведев посетил С. как председатель правительства. Премьер-министр С. Ли Сянь Лун в 2016 участвовал в юбилейном саммите Россия — АСЕАН в Сочи. В ноябре 2018 президент России В. В. Путин посетил С. в рамках участия в 3 саммите АСЕАН и встретился с премьер-министром Ли Сянь Луном и президентом Халимой Якоб.

Лит .: Труфанов И. П. Сингапур. М., 1967; Антипов В. И. Сингапур. М., 1982; Сингапур. Справочник / Ред.-сост. Ю. Лю. М., 1988; Singapore. The Encyclopedia. Singapore, 2006; Ли Куан Ю . Из третьего мира — в первый. История Сингапура (1965–2000) / Пер. с англ. М., 2010; Плейт Т. Беседы с Ли Куан Ю. Гражданин Сингапур, или Как создают нации / Пер. с англ. М., 2012; Погадаев В. А . Малайский мир (Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур). Лингвострановедческий словарь. М., 2012; Ли Куан Ю . На пути из третьего мира в первый. Взгляды и убеждения Ли Куан Ю / Пер. с англ. М., 2015; Его же . Мой взгляд на будущее мира / Пер. с англ. М., 2017; Kwa Chong et al. Seven Hundred Years: A History of Singapore. Singapore, 2019; Погадаев В. А., Перминов Н. А. Сингапур. Карманная энциклопедия. М., 2020; Астафьева Е. М . Становление политической системы Сингапура: особенности политических процессов в прошлом и настоящем // Политические системы и политический процесс в странах Юго-Восточной Азии. М., 2021. С. 318–436. В. А. Погадаев .