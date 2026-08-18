СИНЕГУБ СЕРГЕЙ СИЛЫЧ

Русский революционный поэт, народоволец, участник кружка чайковцев, приговоренный по «делу 193-х» к 9 годам тюрьмы.

Сын помещика. Окончил Минскую гимназию и в 1871 г. поступил в санкт-петербургский Технологический институт, где сблизился с участниками кружка чайковцев. В 1871-1873 гг. Синегуб вел активную пропаганду революционных идей в Петербурге, Екатеринославле и на Невьянском заводе, где организовывал кружки рабочих. Был знаком с Л.А. Тихомировым.

Женился фиктивным браком в 1872 г. в Глазовском уезде (Вятской губернии) на Ларисе Васильевне (урожденной Чемодановой) (1856-1923), которая была дочерью священника и хотела вырваться из отцовского дома, чтобы присоединиться к народовольцам. До женитьбы он не знал свою невесту, однако посчитал своим долгом освободить от патриархальной семейной тирании незнакомку. Синегуб влюбился в свою невесту, но не признался ей в этом, так как она была его законной женой, а народнические принципы не позволяли ему хоть чем-то оскорбить ее. Чета Синегубов жила в коммуне.

В феврале 1873 г. Синегуб уехал в Тверь и поступил народным учителем в село Губин-Угол Корчевского уезда, где вместе с женою вел пропаганду среди крестьян. К 1873 г. его петербургская квартира превратилась в крупный пропагандистский центр. Свою революционную работу Синегуб подробно описал в «Записках чайковца».

12 ноября 1873 г. Синегуб был арестован по «процессу 193-х». Отобранные при обыске стихотворения были приобщены к делу в качестве доказательства против него. Более четырех лет Синегуб провел в Доме предварительного заключения и в Петропавловской крепости. В 1877 г. в Женеве была выпущена книга под названием: «Из-за решетки. Сборник стихотворений русских заключенников по политическим причинам в период 1873-1877 гг., осужденных и ожидающих суда». Автором 15 стихотворений за подписью «Вербовчанин» был Синегуб.

В 1878 г. он был лишен всех прав состояния и приговорен судом к каторжным работам. Отбывал каторгу в Нижне-Карийской тюрьме; в 1881 г. сослан на поселение в Читу. Незадолго до ареста жена сама призналась ему в любви и затем последовала за мужем в ссылку. У них родилось шестеро детей. Сын Синегуба Лев (1887-1908) был участником революционного движения. Повешен 17 февраля 1908 г. Был одним из семи повешенных по приговору военного суда. Эта казнь послужила поводом для Л.Н. Андреева при написании «Рассказа о семи повешенных». История любви Синегуба и Ларисы положена в основу фильма «Нас венчали не в церкви», 1982 г.

Художественное творчество Синегуба было подчинено задачам распространения народнических идей. Как и другие народники того времени, он считал, что основы социалистического учения будут восприняты, если их излагать в доступных для неграмотных крестьян и рабочих фольклорных формах. В период активной пропагандистской деятельности (до осени 1873 г.) он пишет в условно-былинном стиле. Несколько стихотворений Синегуба в 1900-е гг. появилось в журнале «Русское богатство». Синегуб не имел возможности печатать свои стихи в легальной печати. Единственный прижизненный сборник его стихов вышел в Ростове-на-Дону в 1906 г.: «Стихотворения. 1905 год». Этот единственный сборник стихотворений Синегуба вызвал преследование цензуры и сохранился в незначительном количестве экземпляров.

Последние годы жизни провел в Благовещенске и Томске, где и умер в 1907 г. Его могила не сохранилась.

Сочинения:

Записки чайковца, М.-Л., 1929.

Стихи // Вольная русская поэзия второй половины XIX в. Л., 1959.

Неизвестные стихотворения Сергея Синегуба / Вступ. ст. В. Базанова. Публ. С.В. Синегуба и О. Алексеевой // Русская литература,1963. № 4.

Поэты-демократы 1870-1880-х годов. Л., 1968.