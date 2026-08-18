СИМОНОВ Константин Михайлович

Советский писатель, поэт, драматург и общественный деятель.

Родился в Петрограде. Отчим Симонова был офицером русской армии, участником русско-японской и 1-й мировой войн, поэтому детство и юность будущего писателя прошли в различных военных городках в Рязани и Саратове. После окончания трудовой школы (1930 г.) учился в фабрично-заводском училище (ФЗУ), получил специальность токаря. После переезда семьи в Москву работал на авиационном заводе, потом в механическом цехе кинофабрики «Межрабпомфильм», киностудии «Мосфильм». Одновременно учился в Литературном институте им. М. Горького, который окончил в 1938 г.

Стихи Симонова стали печататься с 1934 г. Уже его первые поэмы — «Ледовое побоище», «Суворов» и др.— заставили говорить о нем, как об одном из наиболее ярких представителей молодой поэзии. Как военный корреспондент газеты «Героическая красноармейская» Симонов участвовал в боях на Халхин-Голе в 1939 г.

С началом Великой Отечественной войны Симонов был командирован в газету 3-й армии Западного фронта. Но пока он добирался до места назначения, армия была уже окружена германскими войсками. В конце июля стал военным корреспондентом газеты «Красная звезда», в которой работал в течение всей войны. Имел воинские звания — интендант 2-го ранга, старший батальонный комиссар, подполковник. Побывал в 1941-1945 гг. на многих фронтах и флотах, находясь на передовой, не раз оказывался под обстрелом или бомбежкой. В самый разгар боев за Могилев летом 1941 г. находился в 388-м стрелковом полку С. Ф. Кутепова, отражавшем ожесточенные атаки противника на главном направлении. Затем вместе с экипажем подводной лодки совершил десятидневный переход из осажденной Одессы, ходил в рейд вместе с разведчиками в Заполярье. Встречался со многими видными советскими военачальниками. В апреле 1945 г. находился в частях 1-го Украинского фронта, встретившихся на Эльбе с американскими войсками. Присутствовал 8 мая 1945 г. в Карлсхорсте при подписании Акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

Публиковал очерки, репортажи, стихи и пьесы о войне. Вел военный дневник. Многие его стихотворения — «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» «Родина», «Атака», и, конечно, «Жди меня, и я вернусь» (1941 г.) — пользовались широкой популярностью и заучивались наизусть на фронте и в тылу. Известный писатель-фронтовик Н. С. Тихонов свидетельствовал: «Есть у Симонова стихи, которые солдаты и офицеры носят у себя на груди. Это факт, а не преувеличение — носят потому, что строки эти отвечают тому, что у них на сердце». Пьеса «Русские люди», написанная Симоновым в 1942 г., была удостоена Сталинской премии (1943 г.). Повесть о Сталинградской битве «Дни и ночи», созданная в 1943-1944 гг., также была удостоена Сталинской премии (1946 г.). Очерки и рассказы Симонова, печатавшиеся в газетах, составили 4 книги «От Черного до Баренцева моря» (19421945 гг.). Побывав у партизан Югославии, Симонов опубликовал книгу «Югославская тетрадь» (1945 г.). Читателей привлекали правдивость и образность, высокий эмоциональный накал произведений Симонова. В годы войны его известность переросла в настоящую народную любовь.

После войны писатель продолжал художественное осмысление событий 1941-1945 гг. Создал трилогию «Живые и мертвые» (1959-1971 гг.), за которую в 1974 г. был удостоен Ленинской премии по литературе. По первой части трилогии был поставлен 2-серийный художественный фильм. Опубликовал ряд публицистических книг, дневники «Разные дни войны» (1975 г.). Автор телесценария «Солдатские мемуары», соавтор киносценария «Если дорог тебе твой дом» (1967 г.). Многое сделал для публикации мемуарной литературы о войне. Сам оставил интересные воспоминания «Глазами человека моего поколения».

Скончался в Москве. Прах Константина Симонова был развеян над Буйничским полем под Могилевом, где летом 1941 г. насмерть стояли воины полковника Кутепова, ставшие затем прообразами его романа «Живые и мертвые».