СИМЕОН БЕКБУЛАТОВИЧ

Симеóн Бекбулáтович (Саин-Булат бин Бекбулат, Стефан) (до 1561, Сев. Кавказ — 05.01.1616, Москва) — служилый царь.

Чингисид, родился от брака астраханского царевича Бекбулата и кабардинской княжны Алтын-сач, дочери князя Темрюка Айдарова. 15 июля 1561 прибыл в Москву с Сев. Кавказа со своими родителями и теткой, княжной Гошаней (впоследствии 2-я супруга царя Ивана IV Васильевича царица Мария Темрюковна). Не позднее 1570 провозглашен касимовским царем. Весной — летом 1573 принял крещение. В сентябре 1575 — августе 1576 носил титул «великий князь всея Руси», играя роль своеобразного заместителя московского царя. Позднее великий князь Тверской. Неоднократно упоминается как полковой воевода и участник дворцовых церемоний. После 1586 попадает в опалу. 3 апреля 1606 насильно пострижен в монахи с именем Стефан. Похоронен в Москве в родовой усыпальнице Мстиславских в Симоновом монастыре.

Жена — княжна Анастасия Ивановна Мстиславская. Дети: Федор, Дмитрий, Иван, Евдокия, Мария, Анастасия.

Лит. : Вельяминов-Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. СПб., 1863. Ч. 1; Лилеев Н. В. Симеон Бекбулатович, хан Касимовский, великий князь всея Руси, впоследствии великий князь Тверской. 1567–1616 г. Тверь, 1891; Беляков А. В. Симеон Бекбулатович: пример адаптации выходцев с Востока в России XVI в. СПб., 2022. А. В. Беляков.