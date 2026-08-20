СИЛЕЗСКИЕ ВОЙНЫ 1740–1763

Силéзские вóйны 1740–1763 — принятое в историографии название вой­н Бранденбурга-Пруссии против Австрии за обладание Силезией, экономически развитой и густонаселенной богемской провинцией, входившей в состав наследственных владений династии Габсбургов . Провинция имела для правящей в Пруссии династии Гогенцоллернов и стратегическое значение: долина Верхнего Одера образовывала естественный коридор между Бранденбургом, Богемией и Моравией. Первые две С. в. 1740–1742 и 1744–1745 были частью европейского конфликта по переделу владений, оставленных императором Священной Римской империи Карлом VI в наследство дочери Марии Терезии (см. вой­на за Австрийское наследство 1740–1748), право на которое было оспорено многими государствами империи, в том числе Баварией и Саксонией, также выдвинувшей претензии на Силезию. По Бреславскому миру и Берлинскому мирному договору 1742 , завершившему 1-ю С. в., Австрия уступила Пруссии большую часть Силезии и графство Глац, сохранив за собой части Южн. Силезии (герцогство Тешен и части герцогств Егерндорф, Троппау и Нейсе). По Дрезденскому миру 1745 , завершившему 2-ю С. в. и подтвержденному Ахенским договором 1748 , под контроль Пруссии перешла почти вся Силезия (кроме Тешена и Троппау) и Глац. 3-я С. в., начатая Пруссией с целью упредить австрийский реванш, стала частью Семилетней вой­ны 1756–1763 . В этот конфликт уже была вовлечена вся Священная Римская империя, объявившая прусскому королю Фридриху II имперскую вой­ну ( нем. Reichskrieg). Однако по Губертусбургскому миру 1763 Силезия и Глац так и остались за ним. С. в. сделали Пруссию великой державой и положили начало австро-прусскому дуализму, который определял внутреннюю политику Священной Римской империи, затем Германского союза и являлся важным фактором международных отношений вплоть до окончания Австро-германской вой­ны 1866 .

Лит .: Anderson M. S. The War of Austrian Succession: 1740–1748. New York, 1995; Hochedlinger M. Austria’s Wars of Emergence: War, State and Society in the Habsburg Monarchy, 1683–1797. London, 2003; Зябриков В. В. За Родину и Славу. Вторая вой­на за Силезию (1744–1745). М., 2020. М. А. Петрова.