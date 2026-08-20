СИГИЗМУНД III ВАЗА

Сигизмýнд III Вáза ( пол . Zygmunt III Waza; лит . Zigmantas (Žygimantas) III Vaza) (20.06.1566, Грипсхольм, Швеция — 30.04.1632, Варшава, Речь Посполитая) — великий князь Литовский (под именем Сигизмунда IV) и король Польши с 1587, король Швеции (1592–1599; под именем Сигизмунда I). Из династии Ваза . С­ын шведского короля Юхана III (см. ­ Иоанн III Васа ) и его первой жены Екатерины Ягеллонки; по материнской линии внук Сигизмунда I Старого . По настоянию матери был воспитан иезуитами в католическом духе. В 1587 после смерти короля Польши Стефана Батория заявил права на польский и литовский престолы, на избирательном сейме (в отсутствие представителей Великого княжества Литовского ) избран правителем Речи Посполитой . Коронован 27 декабря 1587. Столкнувшись с оппозицией части знати, поддерживавшей избрание эрцгерцога Максимилиана Австрийского, С. III В. разбил мятежников под Бычиной и взял в плен Максимилиана (в 1589 отпущен в обмен на отказ от притязаний на власть в Речи Посполитой). 28 января 1588 утвердил Третий Литовский статут. На украинских и белорусских землях подавил восстания К. Косинского (1591–1593) и С. Наливайко (1594–1596). В 1596 перенес королевскую резиденцию из Кракова в Варшаву.

После смерти отца в 1592 занял шведский трон, в 1594 коронован в Уппсале. Начав политику восстановления прав Католической церкви и ревизии итогов Реформации в стране, С. III В. встретил сопротивление шведской знати во главе со своим дядей — герцогом Сёдерманландским Карлом (король Швеции Карл IX в 1604–1611). Завершил Русско-шведскую вой­ну 1590–1593, заключив Тявзинский мир 1595, по которому возвратил Русскому государству Ижорскую землю, но закрепил за Швецией Эстляндию до р. Наровы, а также ряд торговых привилегий. В 1598, стремясь установить реальную власть в Швеции, С. III В. высадился с армией, но потерпел поражение от войск дяди, летом 1599 был низложен риксдагом.

В Речи Посполитой проводил политику Контрреформации , урезая права православных (содействовал заключению Брестской унии 1596 ), протестантов, евреев (ввел смертную казнь за обрезание младенцев) и мусульман-татар. Внутренняя политика С. III В. заложила основы для утверждения в Речи Посполитой магнатской олигархии (окончательно оформилась во 2-й половине XVII в.). Намерение С. III В. уменьшить роль депутатов от шляхты в сейме и закрепить передачу польского престола по наследству привели к мятежу (рокошу) Н. (М.) Зебжидовского в 1606–1607, участники которого выдвинули требования детронизации С. III В., подтверждения прав широких слоев шляхты, религиозной терпимости, разрыва с Габсбургами . Правительственным вой­скам удалось разбить повстанцев, однако С. III В. пошел на компромисс: в 1609 сейм объявил амнистию участникам рокоша, король подтвердил вольности шляхты, обязался не нарушать принцип выборности монарха, согласился на постоянное присутствие сенаторов в Варшаве для контроля за его деятельностью. Религиозная политика С. III В. и попытки поставить под контроль казаков Запорожской Сечи вызвали восстания под руководством М. Жмайло (1625) и Т. Федоровича (Трясило) (1630).

Во внешней политике с начала 1590-х С. III В. поддерживал союзные отношения с Габсбургами (официально оформлены в 1613). В 1600–1629 (с перерывами) вел военные действия против Швеции, пытаясь вернуть себе престол. По Альтмарскому перемирию 1629 Польша утратила владения в Ливонии (там образована шведская провинция Лифляндия), лишилась права строить и держать военный флот в Гданьске и др. С 1607 С. III В. рассматривал возможность вой­ны против Русского государства, воспользовавшись событиями Смутного времени . После заключения в 1609 Выборгского трактата о помощи шведского короля Карла IX правительству царя Василия Ивановича Шуйского С. III В. начал открытую вой­ну и во главе польско-литовских вой­ск осадил Смоленск. В августе 1610 Земский собор объявил русским царем старшего сына С. III В. — Владислава (см. Владислав IV Ваза ), однако тот не отпустил его в Москву, надеясь установить свою личную власть в Русском государстве. Позднее, в 1617–1618, С. III В. все же способствовал организации похода Владислава на Москву. В соответствии с Деулинским перемирием 1618 Речи Посполитой отошли Смоленская земля со Смоленском, Северская земля, Себеж, Невель, Торопец и др. В 1618–1620, в ходе начавшейся Тридцатилетней вой­ны 1618–1648 , поддержал императоров Матиаса Габсбурга и Фердинанда II Габсбурга в борьбе с протестантами в Чехии. Переход на сторону С. III В. господаря Молдавии Гаспара Грациани и победа польского отряда над трансильванцами в сражении при Гумённом в 1619 стали поводом к вой­не с Османской империей в 1620–1621. Согласно завершившему вой­ну Хотинскому перемирию, стороны обошлись без территориальных приобретений, но Польша отказалась от претензий на Молдавское княжество.

Похоронен в кафедральном соборе Святых Вацлава и Станислава на Вавеле в Кракове.

Лит .: Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI — начале XVII в. М., 1978; Seredyka J. Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III (1629–1632). Opole, 1978; Podhorodecki L. Wasowie w Polsce. Warszawa, 1985; Wisner H. Zygmunt III Waza. Wrocław, 1991. С. Г. Мереминский .