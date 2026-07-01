СИГИЗМУНД I СТАРЫЙ

Пятый сын великого князя литовского и польского короля Казимира IV. Воспитывался под началом польского магната Станислава Шидловецкого герба Одровонж. В 1495 г. обратился к вел. князю литовскому Александру с просьбой об уделе, но получил отказ. В 1498–1501 гг. жил в Буде под опекой старшего брата Владислава, короля венгерского и чешского. Получил в удел княжества Глоговское (1498) и Опавское (1501). В 1504 году был назначен наместником всей Силезии и Лужиц. В Силезии поддерживал венгерское влияние (решил спор о коадьютерстве Вроцлавском в пользу венгра Яноша Турцо). После смерти короля Александра польская знать поддержала кандидатуру Владислава, однако сам Владислав поддержал Сигизмунда. К активным действиям в пользу избрания Сигизмунда польско-литовскую шляхту подвигло нападение польского вассала, молдавского воеводы Богдана на Покутье осенью 1506 года (Wojcechowski 1946, s.11–34). Александр умер в ночь с 18 на 19 августа 1506 года, однако уже 4 августа Сигизмунд направился в Литву из силезского Глогова. На границе, в Гродно, Сигизмунда встретил князь Михаил Глинский со свитой в 700 конных – умелый полководец, который 12 августа одержал победу над московским войском в битве под Клецком. 20 октября в Вильне Сигизмунд был избран великим князем литовским, 8 декабря в Вавеле – польским королём. Традиционно считалось, что поспешность литовского избрания имела своей причиной опасность, исходившую со стороны князя Глинского: тот якобы имел притязания на литовский великокняжеский трон. Однако Л. Финкель убедительно аргументировал, что причиной поспешности была политика самих Ягеллонов: как и его брат Александр, Сигизмунд не признавал и сознательно преступил Пётрковско-Мельницкую унию, поскольку принцип совместного избрания нарушал его наследные права на Литву (Finkel 1910, s. 234). Избегая раскола польско-литовской унии, польский сенат избрал и короновал Сигизмунда. Тем не менее, магнаты выразили своё недовольство устами Яна Пшеребского, кастеляна Серадзского, который обратился к Ягеллону перед коронацией: «Мне следует сказать будущему королю, что Его Милость был королём избран не по той причине, что происходит из королевского рода, словно наследник короны, но что коронные сословия сотворили избрание по доброй воле и из доброго суждения о Его Княжеской милости. Ибо корона имела свободный выбор, который мы также желаем в будущем сохранить и передать нашим потомкам» (Цит. по: Wojcechowski 1946, s. 22). Сигизмунд располагал талантливыми полководцами: великими коронными гетманами Николаем Каменецким и Яном Тарновским, а также великими литовскими гетманами Константином Острожским и Юрием Радзивиллом. 4 октября 1509 года на Днепре Каменецкий разгромил молдавского воеводу Богдана, который возвращался из грабительского похода на Подолию. 28 апреля 1512 года под Вишневцем Острожский наголову разбил крымских татар, возвращавшихся из Литвы с добычей. В 1513 году в Польше умерла Елена, сестра великого князя московского Василия III и вдова короля Александра. Воспользовавшись этим предлогом для расширения собственных владений, Василий III осадил и захватил Смоленск, однако 8 сентября 1514 года его 80-тысячное войско было наголову разбито под Оршей армией Острожского, насчитывавшей 30000 человек. В 1519 году Сигизмунд воевал одновременно против великого князя московского, крымского хана Мехмед Гирея и великого магистра Тевтонского ордена Альбрехта. Константин Острожский потерпел поражение от татар, московские войска разграбили Литву до Вильна, но Сигизмунд с польским войском находился у границы с Орденом и отвечал, что «предпочёл бы утратить часть Литвы, либо даже всю Литву, чем уступить Ордену Гданьск (нем. Данциг)». В 1522 году Сигизмунд заключил перемирие на пять лет с Василием; в 1525 году, после успешной войны с Орденом – в Кракове принял ленную присягу от великого магистра Альбрехта. В войне 1534–1537 гг. у Московского княжества Тарновский отвоевал Гомель и Стародуб (Wojcechowski 1946, s. 91–282). В 1529 году Сигизмунд издал первый литовский статут, который уравнял в правах землевладельцев католического и православного исповедания (Пичета 1960, с. 20).