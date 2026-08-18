СИГИЗМУНД I ЛЮКСЕМБУРГ

Сигизмýнд I Люксембýрг (15.02.1368, Нюрнберг, Германия — 09.12.1437, Зноймо, Моравия) — маркграф (с 1379 курфюрст) Бранденбурга (1378–1388, 1411–1415), король Венгрии с 1387, римский король (король Германии) с 1410 (коронован в 1411), король Чехии (1419–1421, 1436–1437), король Ломбардии с 1431, император Священной Римской империи с 1433. Сын императора Карла IV и Екатерины Померанской. В возрасте 10 лет унаследовал маркграфство Бранденбургское, а через год — титул курфюрста. В 1387 женился на Марии Венгерской, при поддержке своего брата, короля Германии и Чехии Вацлава IV, смог получить венгерский престол. Внутренние конфликты в Венгрии потребовали больших расходов на армию, в 1388 С. I Л. был вынужден отдать маркграфство Бранденбург в аренду своим двоюродным братьям Йосту и Прокопу Моравским (получил обратно после смерти Йоста в 1411, в 1417 продал его бургграфу Нюрнберга Фридриху VI (стал курфюрстом Бранденбурга под именем Фридрих I)). В 1395 подавил восстание в Хорватии, участники которого при поддержке боснийского короля Твртко I провозгласили венгерским королем Владислава I Дураццо. Опасаясь роста турецкого влияния на Балканах, усилившегося после разгрома сербско-боснийского вой­ска в битве на Косовом поле (1389), С. I Л. поддержал крестовый поход против турок. Был одним из руководителей объединенного антитурецкого вой­ска, разбитого в битве при Никополе 25–28 сентября 1396. С. I Л. спасся с поля боя на венецианском корабле. В 1397 жестоко расправился с группой хорватских феодалов — сторонников короля Владислава (Кровавый собор в Кржевцах). В поисках источников доходов для венгерской армии ограничил права церкви, что привело к конфликту с духовенством и частью дворянства. Ситуацию усугубила смерть при родах жены и новорожденного наследника престола (17 мая 1395). Несмотря на опасения, вернулся в Венгрию. Сразу после этого 28 апреля 1401 он был помещен под арест группой феодалов во главе с архиепископом Иоанном Канижаи. Поскольку из-за внутренних противоречий оппозиция не смогла договориться о новом кандидате на престол, в октябре 1401 при поддержке Йоста Моравского С. I Л. восстановил свои права. В 1402–1403 он предпринял неудачную попытку захватить богемский престол, пленив своего брата Вацлава IV. В 1405 С. I Л. женился на Барбаре, дочери Германа II, графа Цельского.

С мая 1410 С. I Л. и Йост Моравский были главными претендентами на титул римского короля. 20 сентября трое курфюрстов выбрали С. I Л., 1 октября остальные курфюрсты выбрали Йоста. После смерти Йоста (январь 1411) С. I Л. был единогласно избран королем (21 июля 1411). Двор С. I Л. стал важным центром европейской дипломатии. В 1412 состоялся турнир и конференция, куда по приглашению С. I Л. прибыли король Польши Владислав II и король Боснии Твртко II . С. I Л. активно содействовал Констанцскому собору (1414–1418). На соборе являлся гарантом безопасности Яна Гуса , но, желая упрочить свои права на чешский престол, не выступил против его ареста и казни. После начала гуситских вой­н (см. Гуситское движение ) С. I Л. призвал к крестовому походу против гуситов. Коронован в Праге 28 июля 1420, полную власть получил только после окончания гуситских вой­н в 1436. С 1431 активно участвовал в итальянских вой­нах, выступал против Венеции и папы Римского. Поддержал Базельский собор (1431–1449). В 1433, после примирения с папой Евгением IV , коронован как император. Союзы с папой, Венецией и другими государствами Италии были закреплены в Феррарском договоре (7 апреля 1434).

Лит .: Hoensch J. K . Kaiser Sigismund. Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit (1368–1437). München, 1996; Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa / Hrsg. M. Pauly, Fr. Reinert. Mainz, 2006; Kaiser Sigismund (1368–1437). Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen / Hrsg. K. Hruza, A. Kaar. Wien, 2012; Наумов Н. Н. Королевская власть и аристократия в правление Сигизмунда Люксембургского. М.–СПб., 2023. А. В. Русанов.