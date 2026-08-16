СИДОРОВ Александр Иванович

В 1998 г. закончил аспирантуру по Кафедре истории древнего мира и средних веков Московского Педагогического Государственного Университета и защитил кандидатскую диссертацию по теме "Эволюция политической организации в германских землях после Верденского раздела (втор. пол. IX - кон. X вв.)".

В 2007 г. окончил докторантуру при кафедре истории древнего мира и средних веков МПГУ.

С 2007 г. старший научный сотрудник сектора Истории исторического знания ИВИ РАН .

В 2011 г. в Диссертационном совете Института всеобщей истории РАН защитил докторскую диссертацию по теме: Историческая мысль и знания о прошлом в Каролингской Европе (вторая половина VIII – начало X вв.). Специальность 07.00.03 - всеобщая история (средние века)

Область интересов: социально-политическая история ранне-средневековой Европы;

история исторической мысли раннего Средневековья

Сочинения:

Опубликовано свыше 50 научных работ.

Отзвук настоящего: историческая мысль в эпоху каролингского возрождения. СПб., 2006;

Теган. Деяния императора Людовика (пер. с лат.; коммент.; науч. статья). СПб., 2003;

Локальные исторические культуры и традиции историописания. М., 2011. - Отв. редактор

Цикл статей по социально-политической истории каролингской эпохи, каролингской аристократии и исторической культуре каролингского времени.

Преподавательская деятельность:

С 1994 по 2004 гг. преподаватель кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета Московского Педагогического Государственного Университета, доцент (общий и специальные курсы по истории европейского средневековья, латинский язык).