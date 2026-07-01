СИБИРСКАЯ ССЫЛКА

На протяжении столетий Сибирь была домом разных людей. Это и вольные казаки, и искатели приключений, и простые свободные люди. Однако сюда же ссылали неугодных – революционеров и преступников.

Первые ссыльные Сибири

В 1593 г. в Сибирь были сосланы 60 семей из Углича. Это был первый случай в российской истории. Вместе с ними в Сибирь отправился колокол, возвестивший о начале бунта после смерти царевича Дмитрия. Спустя несколько лет в Пелымский острог Борис Годунов сослал стольников Василия и Ивана Романовых.

Место ссылки – Сибирь

Первоначально с конца XVI в. ссыльных принимали Севск и Курск. Затем ссыльные отправлялись на Нерчинские заводы, рудники и прииски, на Усть-Кутский и Иркутский солеваренный, Николаевский железоделательный заводы, Иркутскую суконную фабрику, а также в крепости на пограничной линии.

Крупнейшая каторга Сибири – Нерчинская, включавшая 61 тюрьму при каждом крупном предприятии.

Контингент ссыльных был весьма пестр. Это могли быть люди, осужденные за уголовные преступления, просившие милостыню, дравшиеся на кулачных боях, князья, придворные, священники, старообрядцы и многие другие.

Кто ссылался?

Одна из первых ссыльных женщин – невеста первого царя Михаила Романова – Мария Хлопова. Причина – навет родственников будущего супруга. Прожила долгие годы в тобольском девичьем монастыре.

В 1849 г. в Иркутске оказался в ссылке и Ф.М. Достоевский. Причина – участие в кружке вольнодумцев М.В. Петрашевского. В Сибири он прожил десять лет, перекочевывая с места на места, побывав тем самым в Тобольске, Омске, Семипалатинске и Кузнецке.

Первоначально ссыльные отправлялись в Сибирь вместе с семьями, поскольку людей в этом регионе не хватало. Но с 1753 г. жены и дети ссыльно­каторжных могли жить на прежнем месте жительства. Яркий пример в истории – 11 жен декабристов, последовавших за мужьями в ссылку, лишившись тем самым всех гражданских прав, дворянских привилегий, поддержки родных и детей.

Военнопленные, политические и уголовники

Военнопленные стали одними из первых, кто оказался в ссылке в Сибири. В итоге в Тобольске, Томске, Иркутске, Нарыме, Енисейске появился шведский люд. С окончанием ссылки они вернулись на родину, оставив многие навыки у местных жителей.

Политические ссыльные были разными. Это инженеры, доктора, студенты, журналисты, писатели, учителя, юристы, офицеры, чиновники, священники.

Отмена смертной казни и замена ее на пожизненную ссылку увеличило приток в Сибирь уголовных элементов. Только в 1593 – 1645 гг. в Сибирь этапировали 1500 человек. В конце XIX в. 99% ссыльных – уголовные элементы.

Конец ссылки

Во второй половине XIX в. численность ссыльных резко возросла. Правительственные учреждения не стравлялись с надзором такого количества ссыльных, большинство из которых были уголовными преступниками.

Шестого мая 1899 г. Николай II подписан высочайший указ об отмене ссылки. Законом от 12 июня 1900 г. это решение стало окончательным.