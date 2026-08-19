ШВАРЦ ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ

Советский драматург и прозаик.

Ранние годы. Становление

Отец писателя – Лев Борисович – был земским врачом, специализирующимся на хирургии. Он перебрался в Казань в начале 1890-х годов. Мать – Мария Фёдоровна, в девичестве Шелкова, была также связана с медициной, пройдя акушерский курс. Родители обвенчались в 1895 году, перед этим отец Евгения перешел в православную веру. Когда мальчику было два года, отец некоторое время работал в Дмитрове, затем вернувшись в Казань. Вскоре после этого Шварцы оказались в Майкопе. Перед этим Лев Борисович несколько месяцев провел в тюрьме, его обвиняли в революционной агитации среди рабочих. В итоге его отправили в Майкоп под надзор полиции. В этом городе Евгений учился в реальном училище (до 1913), после чего стал студентом юрфака Народного университета Шанявского в Москве. Затем перевелся на юрфак Московского университета, в то же время увлекаясь театром. Тогда же его родители и брат перебрались в Екатеринодар, откуда происходила семья отца.

Во время Первой мировой , в 1916 году Евгений был призван на службу. Сначала он был рядовым запасного батальона, базировавшегося в Царицыне, после чего его направили в военное училище в Москве. Вскоре Шварц стал прапорщиком.

Гражданскую войну молодой человек встретил в Екатеринодаре. В 1918 году он вошел в Добровольческую армию. Как участник Первого Кубанского похода армии штурмовал Екатеринодар и получил контузию. Она оставила свой след в виде тремора рук, который бывал у писателя в течение всей жизни. Результатом полученной травмы стала госпитализация и демобилизация с фронта. Шварц решил продолжить свое обучение, став студентом ростовского университета. Здесь его все так же не оставлял интерес к театру. Евгений стал принимать участие в местной «Театральной мастерской».

В 1920 году он сочетался браком с актрисой Гаяне Николаевной Халайджиевой (сценический псевдоним Холодова). С ней Шварц прожил до 1930 года, в 1929 году у пары родилась дочь Наталья. Евгений Львович был женат дважды. Второй женой стала Екатерина Ивановна Зильбер.

В начале 1920-х «Театральная мастерская» гастролировала в Петрограде. Помимо театра в это время будущий драматург подрабатывал в книжном магазине, а также исполнял обязанности секретаря Корнея Ивановича Чуковского (кстати, тот считал Шварца плохим актером).

Литература

1923 год стал началом литературного творчества Евгения Шварца. В это время он был сотрудником газеты «Всероссийская кочегарка», которая выпускалась в донецком Бахтуме, в частности, он занимался ее литературным приложением. Через год в альманахе для детей «Воробей» появился «Рассказ старой балалайки». Еще через год Евгений Львович уже сотрудничал со знаменитыми детскими изданиями «Ёж» и «Чиж», вышла и первая его книжка с дебютным рассказом. Автор и далее выпускал детские книги («Лагерь», «Шарики» и др.).

В 1928 году Шварц создал свою первую пьесу «Ундервуд». Через год она уже шла на сцене Ленинградского ТЮЗа. В этот период мастер много работает, создавая новые рассказы и повести, пьесы (среди них «Принцесса и свинопас», «Голый король», «Красная Шапочка», «Снежная королева», «Кукольный город» «Тень», «Брат и сестра» и др.), либретто и сатиру, а также сценарии для кинофильмов (среди них поставленные затем «Доктор Айболит» 1938 года, «Золушка» 1947 года, «Дон Кихот» 1957 года и др.). Также продолжал свое сотрудничество Шварц и с журналами «Ёж» и «Чиж».

Великую Отечественную войну драматург встретил в Ленинграде, который не хотел покидать и во время блокады . Затем все же он эвакуировался в Киров, где был заведующим литературной частью областного театра. Здесь он написал пьесы о блокадном Ленинграде «Далекий край» (1942), «Одна ночь» (1943). В 1942-1944 годах Евгений Львович писал свою знаменитую пьесу «Дракон», в 1988 году экранизированную Марком Захаровым . Последние годы войны Шварц провел в Душанбе, где работал Ленинградский театр Комедии.

В послевоенные годы мастер не оставлял драматургию, создав множество пьес («Сказка о храбром солдате», «Сто друзей», «Два клена» и др.). К середине 1950-х Евгений Львович написал свою, пожалуй, самую известную пьесу – «Обыкновенное чудо». Знаменитой стала экранизация пьесы 1978 года (реж. Марк Захаров). Продолжал автор и работу над киносценариями. В 1956 году Шварц удостоился ордена Трудового Красного Знамени.

В начале 1958 года писатель и драматург скончался. Был погребен на ленинградском Богословском кладбище.