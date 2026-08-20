ШУТОВ СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ

Полковник РККА, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, дважды Герой Советского Союза (1944, 1944).

Биография

Родился 17 (по новому стилю — 30) января 1902 года в деревне Дворец (ныне — Бобруйский район Могилёвской области Белоруссии). Трудовую деятельность начал в девятилетнем возрасте. После революционных событий 1917 года вступил сначала в Красную Гвардию, а затем в РККА . Участвовал в боевых действиях. Переболев тифом, был демобилизован и вернулся на родину, где работал в сельском хозяйстве.

В марте 1924 года повторно призван в РККА. В 1927 году окончил ОВШ имени ВЦИК, в 1930 году — ВПК имени В. И. Ленина, в 1932 году — Ленинградские БТКУВНАС, в 1937 году — курсы при ВАММ. Службу проходил в различных кавалерийских и танковых частях. Начало войны встретил командиром батальона тяжёлых танков.

Великая Отечественная война

С начала войны находился в действующей армии, командовал танковым батальоном, был заместителем командира, командиром танковой бригады. В октябре 1942 года стал командиром 50-го отдельного гвардейского танкового полка, оснащённым поставленными в СССР по ленд-лизу танками «Черчилль». В марте 1944 года перед этим танком была поставлена задача — действуя во взаимодействии с 314-й стрелковой дивизией, прорвать немецкую оборону на участке между высотами 70,9 и 70,4 в районе населённого пункта Пушечная гора. Бои начались 19 марта 1943 года. Лично участвуя в атаках, он умело управлял подразделениями в бою. Уже за первую неделю благодаря его смелым действиям враг потерял 36 дзотов и блиндажей, 5 артиллерийских и миномётных батарей, 17 орудий, 11 пулемётных точек, 1 склад, около 300 солдат и офицеров. При этом большое внимание Шутов уделял вопросам ремонта подбитых машин прямо на поле боя, что позволило ему сохранить значительное количество техники на ходу к концу операции. Когда один из танковых экипажей под командованием капитана Н. Д. Белогуба на подбитой боевой машине оказался в окружении врагов, Шутов организовал ему конкретную помощь, поддерживая с ним живую связь, обеспечивая боеприпасами и продовольствием. Танкисты, отважно сражавшиеся четыре дня, на пятый сумели вывести свой танк в расположение части. За те бои Шутов получил свою первую награду — орден Красного Знамени.

В 1943 году окончил АКУКС при ВАБМВ имени И. В. Сталина, после чего на протяжении полугода исполнял обязанности командира 20-й гвардейской танковой бригады, и лишь в феврале 1944 года окончательно был утверждён в этой должности. В составе 5-го гвардейского танкового корпуса он участвовал в наступательной фазе Курской битвы , освобождении Левобережной Украины. В ночь со 2 на 3 октября бригада Шутова переправилась через Десну, предприняв для этого смелый манёвр — в холодной воде, часами не выходя из воды, танкисты переправили через трёхсотметровый извивающийся брод 70 танков без применения мостов или паромов, что на тот момент являлось беспрецедентным случаем. Завершив форсирование Десны, танкисты устремились к Днепру, на правом берегу которого, в районе села Лютеж Киевской области, уже имелся небольшой плацдарм, удерживаемый пехотными частями. Переправа на него проходила в исключительно тяжёлых условиях — инженерных средств не имелось, враг производил сильные обстрелы, немецкая авиация непрерывно бомбила переправу. Спустя некоторое время на Лютежском плацдарме бригада Шутова соединилась с остальными частями корпуса. 20 октября 1943 года началось наступление к северо-западу от Киева, в ходе которого бригада Шутова шла первой. Ему удалось провести танкистов через леса и неожиданно атаковать противника, заставив его в панике бежать. Сразу же были захвачены целые мосты через реку Ирпень, перерезана железная дорога на Коростень, а ещё сутки спустя — шоссе на Житомир.

Когда враг предпринял ряд атак на Лютежский плацдарм и возникла угроза его ликвидации, последовал приказ танковым частям остановить наступление, вернуться и помочь пехоте. Создав несколько ложных переправ, бригада Шутова сумела ввести в заблуждение немецкую авиацию и вернуться на плацдарм, что позволило удержать его. По новому плану наступать на столицу Украины предстояло с севера. Ранним утром 3 ноября 1943 года начались решающие бои. Наступление проходило в труднейших условиях — по густым лесным массивам, с многочисленными закустаренными балками. На следующий день они уже вышли к пригороду Киева — Пуще-Водице, а вскоре вошли в сам город. Бригада Шутова стала первой советской частью, вступившей в столицу Украины. К утру 6 ноября 1943 года город был полностью очищен. За многочисленные заслуги в тех боях Шутов был удостоен звания Героя Советского Союза.

Отлично проявила себя бригада Шутова и во время освобождения Молдавской ССР и Румынии. В своём корпусе она продолжала играть главную роль по выходу на широкий оперативный простор. Бригада успешно разгромила сильную немецко-румынскую группировку в так называемых «Фокшанских воротах», преграждавшую путь корпусу, уничтожив при этом 20 тяжёлых танков. В ходе дальнейшего наступления она освободила множество населённых пунктов, в том числе такие города, как: Бырлад, Текучи, Фокшаны, Рымник, Плоешти. За это Шутов во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

В сентябре 1944 года Шутов был назначен заместителем командира 9-го гвардейского механизированного корпуса. Несколько дней спустя он получил тяжёлое ранение, лишился руки. После длительного лечения в сентябре 1945 года Шутов был уволен из рядов ВС СССР.

Послевоенная жизнь

Жил в Минске, работал на высоких должностях в Совете Министров БССР. Умер 17 апреля 1963 года, по завещанию похоронен в Киеве.