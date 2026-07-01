ШУЛЬГИН ВАСИЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

ШУЛЬГИ́Н ВАСИ́ЛИЙ ВИТА́ЛЬЕВИЧ, общественный и политический деятель, депутат Государственной Думы, писатель, журналист, поэт.

Родился в семье историка, потомственного дворянина. Учился во 2-ой киевской гимназии, затем поступил на юридический факультета Киевского университета. По окончании которого стал земским гласным и почётным мировым судьей. В 1905 г. был призван в армию, участвовал в предотвращении антиеврейский погромов в Киеве. После событий первой русской революции, начал печатать публицистические статьи в газете своего отчима Д.И. Пихно «Киевлянин». Сблизился в это время с черносотенцами.

Затем началась парламентская деятельность Шульгина: депутат II, III и IV Государственной Думы. Выступал на правых позициях, запомнился блестящими выступлениями. В 1913 г. выступил на страницах «Киевлянина» с осуждением государственного обвинения по делу Бейлиса. За что должен был быть подвергнут аресту, но избежал его из-за депутатской неприкосновенности, началась первая мировая война, и Шульгин ушел добровольцем ушёл на фронт. После тяжелого ранения в 1915 г. вернулся к парламентской деятельности. Участвовал в создании Прогрессивного блока, в нескольких речах подверг критике Николая II, несмотря на то, что считался монархистом.

После Февральской революции отказался войти во Временное правительство в качестве министра юстиции. Принимал отречение императора Николая II в марте 1917 г. Достаточно быстро разочаровался в деятельности Временного правительства, вернулся в Киев, принимал участие в различных выборах, в том числе в Учредительное собрание, выступал против украинского сепаратизма. В августе 1918 г. Шульгин уехал из Киева, и прибыл в расположение Добровольческой армии, где принимал участие в создании Особого совещания, печатал и редактировал несколько газет, пропагандировавших идеи белого движения. В 1920 г. заболел тифом и некоторое время скрытно жил в Одессе, занятой красными войсками. Чудом ему удалось бежать в Крым к белым частям.

С 1920 г. в эмиграции в Болгарии, Германии, Франции. В 1924 г. перебрался в Королевство сербов, хорватов и словенцев, где принял участие в работе культурно-просветительского общества эмигрантов «Русская матица», состоял в «Союзе журналистов и писателей». В это время ему стали близки идеи итальянского фашизма, впоследствии отказывается от них. В 1925-1926 гг. состоялась знаменитая поездка Шульгина в СССР, куда он отправился для розыска своего сына, оставшегося на родине. После чего в 1927 г. появилась знаменитая книга «Три столицы», ставшая настоящей сенсацией для русским эмигрантов. История создания книги стала основой телесериала «Операция "Трест"». На самом деле поездка Шульгина и появление книги было тщательно спланированная операцией ГПУ. Вскоре, один из участников операции бежал из Советского Союза и поведал о провокации советских спецслужб, что стало серьезным ударом для репутации и поставило крест на дальнейшей политической деятельности Шульгина.

Во время Второй мировой войны никак себя не проявил. В октябре 1944 г. Красная армия вошла в Югославию, вскоре последовал арест Шульгина. Его привезли в СССР, в Москве состоялся суд, приговоривший его к 25 годам тюрьмы за «антисоветскую деятельность». Наказание отбывал во Владимире, во время заключения занимался написанием мемуаров.

В 1956 г. был отпущен, поселился в доме инвалидов г. Владимира. Написал в это время книгу «Опыты Ленина», опубликованную лишь в 1997 г. В ней осмысливался весь исторический путь, пройденной Россией после прихода к власти большевиков.

В 1960 г. Шульгин получил однокомнатную квартиру во Владимире, где они жили под постоянным надзором КГБ. Ему позволяли писать книги и статьи, принимать гостей, путешествовать по СССР. При этом разрешалось общаться с Шульгиным, чем не преминули многие воспользоваться: Д.А. Жуков, А.И. Солженицын, И.С. Глазунов, М.Л. Ростропович.

В 1961 г. вышла нашумевшая книга Шульгина «Письма к русским эмигрантам», в которой описывались достижения советской власти. В том же году в числе гостей Шульгин присутствовал на XXII съезде КПСС. Самым нашумевшим проектом с его участие стал документальный «Перед судом истории» режиссёра Фридриха Эрмлера, вышедший в 1965 г., в котором Шульгин делился своими воспоминаниями. После этого наступил период забвения, по распоряжению секретариата ЦК КПСС решение о допущения Василия Васильевича к общественной жизни было признано ошибочным.

Шульгин был полностью реабилитирован лишь в 2001 г. В доме во Владимире, где он жил в 2008 г. была установлена мемориальная доска с текстом: «В этом доме с 1960 по 1976 гг. жил выдающийся общественный и политический деятель Василий Витальевич Шульгин».